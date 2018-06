El Govern suspèn i ajorna la licitació del Tanatori Nacional

La llei preveu sancions i més pedagogia per evitar desigualtats

El Consell de Ministres va aprovar ahir, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la suspensió de la licitació de les obres de construcció del Tanatori Nacional i les sales de vetlla, aprovada el passat 23 de maig i que s’havia projectat en un terreny al costat de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La mesura respon a la voluntat del Govern de restar a l’espera que el Comú d’Escaldes-Engordany aprovi, en la sessió de Consell de Comú prevista pel pròxim 25 de juny, el suplement de crèdit necessari que la corporació local aportarà per a la construcció d’aquest edifici. Segons el conveni de col·laboració signat el 9 d’octubre de 2017 entre les dues administracions, el Govern sufragarà les despeses corresponents a la realització dels fonaments i la planta soterrània, mentre que el comú assumirà la construcció de les plantes baixa i primera. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar en la roda de premsa posterior al Consell, que la suspensió no modifica les condicions de la licitació, que es preveu es pugui reprendre a finals de mes.

