L’oposició veu «intimidació» a la carta de Cultura a Remolins

Liberals i SDP van qualificar l’actitud del departament de Cultura exhibida a la carta enviada a l’arqueòleg Gerard Remolins d’«intimidatòria», els primers, i de «venjança contra una persona», els segons. La polèmica va arrencar a principis de setmana quan es va fer públic que el Govern va notificar via carta a Remolins que el sancionarien si no retirava la informació pujada a Internet sobre el Roc de les Bruixes. Una petició a la qual l’arqueòleg es va negar perquè creu que l’argumentació de Cultura no té fonament legal. Remolins, a més, també es va queixar del to intimidatori de la carta i dels defectes de forma de la mateixa.

Resolució de conflictes



Tant el conseller liberal Ferran Costa, com el d’SDP, Víctor Naudi, creuen que el departament de Cultura es va equivocar en les formes. «L’enviament d’una carta d’aquestes característiques demostra un tarannà poc conciliador», va concretar Costa.

Dubtes sobre la prohibició

Respecte de la decisió de prohibir tota difusió «excessiva» d’informació sobre el Roc de les Bruixes anunciada dimarts per la directora general de Cultura, Montserrat Planelles, Naudi va considerar que «és el pitjor que es pot fer, perquè les prohibicions tenen un efecte crida i aquesta augmentarà la pressió sobre el roc».



D’altra banda, Costa entén que, d’alguna manera, «la no publicitació del roc» amb l’objectiu de protegir-lo pot haver estat justificat en algun moment si els recursos no eren suficients i a l’espera «d’una partida pressupostària» amb aquest objectiu ja que, va reconèixer «el nostre patrimoni està sovint desemparat i sotmès a atacs vandàlics». Ara bé, Costa va assenyalar que «és patètic voler amagar la informació i pretendre posar portes al camp en l’era d’Internet».



A més, el progressista va lamentar que el Govern «sempre actua a posteriori». I es va preguntar com pot «emprendre accions per una divulgació si el Govern no ha dit prèviament quines són les mesures per evitar-ho i on són escrites».



Costa va explicar que el seu grup estudiarà la possibilitat de plantejar una pregunta urgent al Consell respecte d’aquest tema i en funció de com evolucioni l’actualitat.

Augment de les descàrregues

Si el dilluns la ruta del Roc de les Bruixes penjada a la plataforma Wikiloc s’havia descarregat 18 vegades en gairebé dos anys i mig, ahir al vespre les descàrregues superaven la cinquantena. És a dir, un 195% més en 48 hores, de manera que es confirma l’efecte crida ocasionat per la gestió de la situació de Cultura.