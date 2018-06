L'executiva de Demòcrates per Andorra (DA), durant la reunió mantinguda aquest dimecres al vespre, ha valorat la sentència del Tribunal Constitucional que valida l’actuació del síndic general en la reorganització del grup mixt derivada del trencament del grup parlamentari liberal. DA considera que la sentència confirma "la deriva cap a la judicialització de qüestions que s’haurien de resoldre en el marc del diàleg" i dels mecanismes que, en aquest cas, estableix el reglament del Consell General.



En aquest sentit, DA considera imperatiu "una pacificació del clima polític per reprendre el debat asserenat i productiu" que es requereix en uns moments en els que s’estan treballant textos legislatius cabdals al Consell General.



D'altra banda, Demòcrates també ha anunciat que ha definit les taules de treball que començaran a perfilar les línies mestres del programa electoral demòcrata per als pròxims comicis, que situen al 2019, descartant un avançament electoral. Inicialment, es posaran en marxa set comissions diferents per analitzar i definir els plantejaments programàtics en les àrees econòmica, social, cultural, emprenedoria, sostenibilitat, Unió Europea i afers institucionals. El calendari de treball preveu l’activació immediata de les taules que haurà de fer el retorn amb una primera proposta a finals de l’estiu.



L'objectiu, tal com han apuntat des de la formació, és que el programa mantingui com a fil conductor la transformació econòmica del país i l’impuls de les polítiques socials.



Un altre dels punts rellevants de la reunió ha estat la valoració dels actes commemoratius celebrats durant aquests darrers dies amb motiu dels 25 anys de l’establiment de relacions diplomàtiques amb Espanya. Precisament aquest dijous tindran lloc els actes amb la mateixa finalitat amb França. DA considera que el resultat d’aquestes commemoracions demostren el bon moment pel qual passen les relacions institucionals amb ambdós estats.