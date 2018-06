Visita dels alumnes de l’escola andorrana d’Encamp als organismes europeus

Un total de 47 alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp realitzen aquesta setmana una visita a diferents institucions europees amb seu a Estrasburg: el Consell d’Europa i el Tribunal europeu dels drets humans, així com la representació permanent d’Andorra al Consell d’Europa.



Les visites s’emmarquen en relació al projecte que està treballant el centre escolar sobre les competències per a una cultura democràtica. En aquest sentit, des de la representació permanent d’Andorra s’ha organitzat una presentació pedagògica davant dels responsables d’educació del Consell d’Europa i el personal del cos diplomàtic, del treball pioner que s’està duent a terme al sistema educatiu andorrà en relació a les competències per a una cultura democràtica.



Els alumnes, que han fet la seva exposició en francès i anglès, han explicat com treballen els valors de la cultura democràtica i els drets humans a partir del marc de les competències per a la ciutadania democràtica del Consell d’Europa, impulsat durant la presidència d’Andorra el 2013. Els responsables educatius han valorat d’una manera excel·lent la feina desenvolupada pels joves del Principat i n’han destacat el caire modèlic per a altres països.



En el marc d’aquest viatge a Estrasburg, el Cor Rock d’Encamp, integrat per alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, ha ofert aquesta setmana dos concerts en aquesta ciutat francesa. Aquest dimecres va actuar a la seu del Consell d’Europa davant el cos diplomàtic, i aquest dimarts, ho va fer a l’església de Sant Pere el Jove d’Estrasburg, en un concert obert al públic en general. Les dues actuacions van tenir una molt bona resposta per part del públic.