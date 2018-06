Formació en atenció telefònica als interns del Centre Penitenciari

El ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior i Andorra Telecom han inclòs una nova addenda en el conveni marc de col·laboració que mantenen en relació al Centre Penitenciari per tal que l'operadora pugui oferir formació en atenció telefònica als interns de cara a millorar les possibilitats d'inserció laboral un cop hagin complert la condemna. Aquest servei se suma a la prestació de tasques laborals que ja ofereix Andorra Telecom als interns –enguany hi treballen 23 dels 43 presos– i també a la donació de targetes telefòniques per tal que puguin comunicar-se amb els familiars. A més, el ministre Xavier Espot ha anunciat que s'ha posat en marxa un projecte per acompanyar i ajudar a trobar feina a les persones que han passat per la Comella.