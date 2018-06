Detingut un veí de la Seu per vendre marihuana a menors

Davant de la comprovació dels fets, els agents van procedir dilluns a la tarda a la detenció del presumpte venedor quan sortia de l'edifici on vivia. Dimarts al matí es va realitzar una entrada i perquisició al pis i posteriorment es va escorcollar el seu vehicle. Els Mossos d'Esquadra van localitzar un total de 254 grams de marihuana, dues balances de precisió, bossetes i 500 euros en bitllets fraccionats. El valor final de la droga intervinguda és de 1.291 euros.

A finals de maig els Mossos van tenir coneixement que una persona podria estar venent droga des d'un pis del carrer Santa Joana de Lestonnac de la capital de l'Alt Urgell. La policia catalana va obrir una investigació per poder concretar el punt de venda i determinar si realment hi havia tràfic de marihuana a l'habitatge. Efectivament, els agents van localitzar l'edifici i van constatar diverses operacions de compra-venda. Els compradors, la major part dels quals eren menors, pujaven al pis després de polsar l'intèrfon.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un veí de la Seu d'Urgell, de 40 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. A l'home se l'acusa de vendre marihuana a menors.

