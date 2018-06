Recollida de signatures per millorar la seguretat dels vianants a l'N-260

Un grup de veïns, treballadors i empreses de la zona propera a l'entrada oest de la Seu d'Urgell, a l'alçada del riu Valira, han iniciat una recollida de signatures per demanar que es millori la seguretat dels vianants en aquesta travessia urbana de la carretera N-260, de la qual n'és titular el Ministeri de Foment del govern espanyol.

La petició exposa que els residents, empleats i autònoms que fan activitat a l'entorn del pont del Valira i el polígon de Lleteries estan "molt preocupats pel risc d'accidents que comporta creuar l'N-260 pel pas de vianants", tenint en compte que darrerament hi ha hagut diversos ensurts i atropellaments, "alguns lleus i d'altres molt greus, sense comptar les col·lisions", principalment a causa dels vehicles que passen per aquest punt a més velocitat de la recomanada.

En aquest sentit, consideren que els dos passos de vianants que hi ha en aquest tram "estan en una zona de molt risc", perquè molts vehicles que van en direcció Lleida baixen de la rotonda d'Andorra a una velocitat excessiva, mentre que els que van en direcció Andorra acceleren després del primer pas de vianants sense tenir en compte que n'hi ha un altre. Aquest perill és especialment significatiu a les hores en què la majoria de conductors van o vénen de la feina, informa RàdioSeu.

La recollida de signatures reclama que l'Ajuntament de la Seu "prengui la iniciativa i executi urgentment les actuacions pertinents per evitar aquests accidents, amb actuacions com ara posar senyalització ben visible del límit de velocitat i, si cal, franges reductores de velocitat", malgrat que la via depèn de Foment. En aquest sentit, el segon punt "exigeix" al ministeri espanyol que "de manera urgent busqui una solució al problema", mentre que el tercer punt proposa, també a Foment, "que estudiï la possibilitat de fer un eixamplament per als vianants al pont aigües avall del riu Valira, suprimir el pas de vianants situat davant de l'antic càmping i utilitzar la rotonda, que fins ara és el més segur".