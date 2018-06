Retard en la plantació del tabac per l’excés de pluja

La climatologia d’aquesta primavera està condicionant l’activitat agrària a tot el país i el conreu de tabac tampoc se n’escapa. Les pluges gairebé diàries que fa setmanes que s’acumulen està complicant la feina als colliters, que, d’entrada, ja veuen com la producció s’està endarrerint. «Anem amb retard. Els que han plantat els perjudica tanta aigua, alguns no han plantat i altres ho tenim a mitges», explica el colliter Oscar Coma, que admet que la tasca és «complicada» perquè els camps estan embassats d’aigua. Un extrem que també confirmen des de l’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA) que afegeixen que amb el terreny tan moll «les màquines no poden entrar». «Les plantes han d’estar tres mesos al camp, per tant, anirem més tard. Haurem d’assumir el risc de collir més cap a la tardor», apunta Coma.



«Ens costa més de plantar, ens fa falta sol», afirma un altre colliter, Àlex Gaspà, i és que l’excés d’aigua fa que aquells que ja han plantat es trobin que les plantes no creixen. A més, se’ls tornen les fulles grogues per l’excés d’aigua. Coma comenta que això els obligarà a ensulfatar aviat per evitar que les plantes emmalalteixin. Ricard Riba, que també conrea tabac, adverteix que si la situació continua «tindrem plantes més petites i de menys qualitat».

Pendents de l’estiu

Des de l’APRA remarquen que la climatologia «no ens ajuda» i recorden que malgrat que és habitual tenir pluja a la primavera, el que ja no és tan normal és que no faci sol i costi assolir temperatures més altes. Amb tot, ningú s’aventura a dir quins efectes pot tenir tot això en la collita final. De fet, qui més qui menys es mostra optimista que la situació es podrà redreçar. Des de l’APRA remarquen que el tabac és una planta «molt forta, però si l’estiu és bo, pot recuperar». En la mateixa línia s’expressa Gaspà, que assegura que «de moment no estem preocupats. Encara que es planti ara, serà més tardà, però encara hi som a temps».



Riba també ho condiciona a la climatologia. «Dependrà de com vingui el temps. Si al juliol i a l’agost fa calor, no passarà res, si no, no anirà tan bé». I és que haver d’esperar a més entrada la tardor, té riscos afegits. Si comença a fer fred aviat, la collita en pot sortir perjudicada. «Ens l’haurem de jugar», admet Coma. De moment, però, confien que arribi el sol a temps i no haver de lamentar una collita reduïda i de baixa qualitat.

Estadístiques

Justament ahir es van fer públiques les estadístiques de producció de tabac del 2017 que constaten una davallada important. L’any passat es van produir 219.563 quilos, el que representa un decrement del 10% respecte al 2016, segons les dades facilitades pel departament d’Estadística del Govern. Des de l’any 2000 els nivells de producció de tabac s’han equiparat als nivells dels anys 70 i 80, i a partir del 2007 la producció s’ha situat en uns nivells mínims més o menys estables. Cal recordar que la quantitat de tabac produïda creix particularment a partir de mitjans dels anys vuitanta, superant el mig milió de quilos, i sobretot als anys noranta, amb un màxim de producció l’any 1996 i 1997 en què es van superar el milió de quilos produïts.



Per parròquies, qui presenta una davallada més important és Encamp, amb un 65,1% i 19.190 quilos menys. La resta de parròquies que baixen són: Escaldes-Engordany, amb un 10,0% (-1.136 quilos); Canillo, amb un 8,6% (-1.372 quilos); Andorra la Vella, amb un 7,9% (-2.390 quilos); la Massana, amb un 1,6% (-715 quilos), i Ordino, amb un 0,5% (-153 quilos). En canvi, l’única parròquia que ha augmentat la seva producció és Sant Julià de Lòria, amb un increment del 0,5% (+436 quilos).

D’aquesta manera, la distribució per parròquies situa a Sant Julià de Lòria com a primera productora, amb un 37% del total i 80.511 quilos, seguida per la Massana amb un 20% i 44.797 quilos. En darrer lloc se situa la parròquia d’Encamp i la parròquia d’Escaldes-Engordany, ambdues amb el 5% de la producció i 10.272 quilos i 10.234 quilos, respectivament.



El tabac genera el 75% dels ingressos del sector mentre que el seu conreu ocupa només el 8% de la superfície agrària. A hores d’ara, el tabac és un dels eixos centrals de la negociació de l’acord amb la UE, amb qui es preveu un període transitori de 30 anys per als privilegis duaners.