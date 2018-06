Definida la delegació andorrana que anirà a Tarragona

El Comitè Olímpic Andorrà va publicar ahir la llista dels 33 atletes que representaran al Principat als 18ns Jocs Mediterranis de Tarragona 2018 que comencen el pròxim 22 de juny i que acaben l’1 de juliol de 2018. Hi haurà 33 disciplines esportives i 4.000 esportistes de 26 nacionalitats diferents, entre elles, Andorra. Jaume Martí, president del COA, va manifestar que «es farà el que es podrà» perquè «és una competició on hi ha molt nivell» i va reconèixer que «ens costarà molt, serà molt difícil» però que servirà per veure «com estem internacionalment» i que caldrà veure «quina valoració en podrem extreure», a més de «veure com podem evolucionar».

Jordi Orteu en serà el cap de la missió i Josep Besolí el seu assistent. En atletisme, Carles Gómez serà el representant d’Andorra, dirigit per Joan Ramón Moya. Pel que fa al bàsquet 3x3 els tècnics Jaume Tomàs i Eric Bartolomé dirigiran a Anna Mañà, Cristina Andrés, Clàudia Brunet, Clàudia Guri, Jordi Moliné, Eduard Fernández, Albert Pons, i Èric Martí.

Miguel Ángel González dirigirà a Samuel Ponce, Marc Gasa i Òscar Cabanas en ciclisme i Sofia Cortesao ho farà amb Andrea Ramos, Judith Flinch i Jessica Pereira en gimnàstica artística. Andorra també comptarà amb una delegació de golf dirigida per David Esteve i formada per Kevin Esteve, Júlia Vassort, Ramón Armengol o Maria Creus i amb una de judo a les ordres de Toni Besolí i forma per Alda Babi i Karim Nsir.

33 esportistes del Principat participen en tretze modalitats on es vol fer el millor paper possible

Així mateix en karate Manel García serà el tècnic Sandra Herver i en natació, Sergio Rayo s’encarregarà de Nàdia Tudó, Mònica Ramírez, Patrick Pelegrina i Bernat Lomero. Philippe Santmann serà el tècnic de l’equip de petanca format per Frederic Breton i Bruno Santmann.

El Principat també comptarà amb Jorge González, que competirà en taekwondo a les ordres de Diego Ortigoza. En tennis, Joan Bautista Poux serà l’encarregat de representar al país, dirigit per Laurent Recouderc i Pau Schilt serà el tècnic de Gorka Arajon en vela. En tir, Andorra comptarà amb Esther Barrugues o Joan Tomàs.

En aquest sentit, Jaume Tomàs, tècnic de bàsquet 3x3, va voler recordar que l’equip femení «es presenta en una competició molt exigent on hi haurà molt nivell i on serà molt difícil guanyar partits». D’aquesta manera, l’objectiu és competir i «deixar la nostra imatge, la federació i el país el més amunt possible». Pel que fa a l’equip masculí considera que tot i ser un equip «treballador i implicat, és molt descompensat». Albert Ponts és dubte.

Per altra banda, Sergio Rayo, director tècnic de la Federació Andorrana de Natació va remarcar que l’objectiu és que els nedadors facin «la seva millor marca i, si pot caure algun rècord d’Andorra, millor». «Competeixen contra rivals que tenen un nivell molt superior a nosaltres i per tant sabem el que hem de fer», reconeixia.

Per altra banda, Josep Maria Pla, president de la Federació de Vela, va assenyalar «el progrés que està fent Gorka Arajol» i es va mostrar molt optimista amb el regatista.

Així mateix, Toni Besolí, tècnic de judo va opinar que «les coses seran difícils» i va lamentar que «alguns jugadors s’han quedat a prop de poder competir». Malgrat això, estan «molt contents i il·lusionats» i que els objectius es decidiran «en funció del sorteig». «Passar de ronda estaria molt bé», concloïa.