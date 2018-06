Comú i Sitca buscaran un acord per complir la sentència del GAdA

El Comú d’Andorra la Vella i el Sindicat de Treballadors del Comú (Sitca) estan disposats a assolir un acord per poder donar compliment a la sentència sobre el GAdA (complement salarial de la gestió de l’acompliment). Així ho van explicar en la roda de premsa conjunta que van fer ahir per tal de donar a conèixer l’aute de la Batllia que confirma que l’execució que el comú liderat per Jordi Minguillón va fer el 2015 de la sentència sobre el complement va ser incorrecta.



El 2013 el Tribunal Superior va determinar que la rebaixa global del 10% del GAdA 2008-2009 que havia fet la corporació no estava ben aplicada perquè s’havia d’haver fet de manera individualitzada a cada treballador, departament o servei, per tal d’assegurar un criteri equitatiu entre funcionaris. Dos anys més tard, i a les portes d’unes eleccions, l’equip de Govern encapçalat per Minguillón va decidir executar la sentència notificant a cada treballador l’aplicació del coeficient corrector. El personal, però, no hi va estar d’acord i el Sitca va presentar un incident d’execució. Ara ha arribat l’aute que confirma que l’execució feta per Minguillón no va ser correcta.



Marsol va remarcar que ni l’aute ni la sentència obliguen al comú a pagar, però va reiterar que tal com es va comprometre en la campanya electoral manté la voluntat de fer efectiu el pagament.



A hores d’ara, però, va assegurar que no s’està en disposició de calcular la quantitat econòmica global a què s’hauria de fer front per poder corregir a l’alça els salaris que estarien afectats des del 2010. Marsol també va admetre que actualment és «complicat» poder calcular quin import correspondria a cada treballador afectat (serien entre 150 i 177 i l’import podria anar entre els 300.000 i el milió d’euros) perquè «hi ha hagut canvis de departaments, alguns treballadors ja no ocupen el mateix lloc o altres fins i tot ja no treballen al comú». Per això va apuntar que «el millor serà arribar a un acord», deixant clar que els drets adquirits no es tocaran i que en qualsevol cas l’aplicació afectaria, per beneficiar-los, a aquells a qui no se’ls va avaluar correctament.



De la seva banda, la presidenta del Sitca, Emi Matarrodona, es va mostrar «satisfeta» amb l’aute i va remarcar que malgrat que aquestes retribucions «des de fora es poden veure com un excés retributiu, part dels treballadors afectats no tenen sous vistosos», i per tant van perdre una oportunitat de millorar els seus salaris.

Apel·lació

L’aute de la Batllia no és ferm i Marsol ja va avançar que malgrat que «nosaltres el trobem força fonamentat i entenem que és correcte», no descarten recórrer-lo. «La pràctica habitual és anar fins a l’última instància perquè ningú pugui dir que potser els tribunals haurien pogut dir una altra cosa». En aquest cas, Matarrodona va explicar que el sindicat també haurà d’avaluar quines accions seguir.



La cònsol va destacar que l’aute «ens reconforta perquè nosaltres ja dèiem que no s’havia fet bé». Des del seu punt de vista, quan la corporació va decidir rebaixar el GAdA va actuar «amb finalitats economicistes» i el reglament que regula el complement, «permet correccions, però no generalitzades». Per evitar nous problemes la corporació ja treballa en un nou sistema d’avaluació que es creu que serà més «coherent».

Jordi Minguillón: L’excònsol i actual conseller de la minoria liberal, Jordi MInguillón va mostrar-se en desacord amb l’aute «perquè el nostre departament jurídic sempre ens va dir que actuàvem bé» i va demanar que es recorri la decisió «per responsabilitat política i lleialtat institucional». «Cal ser molt curós perquè són diners públics i cal anar fins al final abans de pagar», va remarcar.

Lídia Samarra: La consellera de la minoria del PS considera que l’aute és «bo per als treballadors perquè els reconeix que alguna cosa es va fer malament». Samarra va mostrar un posicionament similar al de la cònsol en què malgrat compartir la decisió, «com que són diners públics potser és millor apel·lar». Amb tot es va mostrat a l’expectativa de «veure com acaba i com es pagarà».