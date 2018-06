Martí assegura que la UE no posarà submisions fiscals

El cap de Govern, Toni Martí, ha assegurat avui que la Unió Europea (UE) ha entés que l’acord d’associació no pot estar lligat a una submissió fiscal. Així ho va afirmar en declaracions a aquest rotatiu després de reunir-se a París amb la ministra francesa d’Afers Europeus, Nathalie Loiseau, i fent referència a les notícies que fa uns mesos indicaven que França estava exercint pressió sobre el Principat per apujar el preu del tabac i lluitar així contra el contraban. Sobre aquesta qüestió, Martí sempre ha defensat que Andorra ha de mantenir la seva sobirania fiscal i que no signarien l’acord amb Europa si s’entrava en aquests aspectes. «Creiem que la Unió Europea ha entés que no hi pot haver submissions de caràcter fiscal», va sentenciar. De fet, durant l’acte, que commemorava els 25 anys de relacions diplomàtiques entre els dos països, també es va fer èmfasis en els mecanismes que s’han engegat per lluitar contra el contraban.

El cap de Govern afirma que l’anunci que va fer de 30 anys de transició «s’està complint»

Per part seva, la ministra francesa va recordar que «nosaltres donem suport a la negociació» amb la UE i que, sobre el tabac, «la nostra posició és ben coneguda». «Sabem de la necessitat d’una transició, les relacions són suficientment estretes i de confiança per conèixer la preocupació sobre aquesta qüestió», va apuntar tot afirmant que «trobarem un camí conjunt».

Visita oficial a finals de juny

En el mateix sentit, el líder de l’Executiu va anunciar que els propers 28 i 29 de juny visitaran Andorra Thomas Mayr Harting i Claude Maerten, caps negociadors de l’acord amb Europa. Un fet que és mostra, segons va assenyalar, que «hi haurà bones notícies» respecte el tracte especial amb el tabac. «Deixeu-me que sigui prudent perquè fins el 28 falten pocs dies, però normalment els caps de negociació no es desplacen per portar males notícies», va dir esperançat. En la mateixa línia, Martí va afegir que «el que vaig anunciar [la transitorietat de 30 anys per al tabac un cop s’aprovi l’acord d’associació amb la UE] s’està complint».



En declaracions, el cap de l’Executiu també va recordar que la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, fa dies que està a Brussel·les acabant de negociar la qüestió amb la comissió europea. Així, va avançar que ja s’està començant a parlar, tot i que de forma embrionària, d’altres llibertats com la circulació de capitals o de serveis.

Compromís amb els refugiats

Segons va informar Martí, la reunió també va servir per exposar a França el compromís d’Andorra d’acollir 20 refugiats sirians i per obtenir la confirmació que la República de Macron no posarà cap problema perquè els nouvinguts puguin passar per la frontera del nord del país.

D’altres qüestions que es van destacar per posar en evidència les bones relacions enter els dos països durant aquest quart de segle van ser l’impuls que França va donar a Andorra signant el primer acord de no doble imposició, així com el compromís de cofinançament en els projectes per assegurar els corredors d’allaus, millorar les carreteres i enviar la frontera franco-andorrana. En aquesta línia va refermar el compromís conjunt de millorar els accessos al Principat amb les obres a la carretera nacional 20.



A l’acte també hi van assistir el ministre de Turisme, Francesc Camp, i la ministra de Cultura, Joventut i Esprots, Olga Gelabert, a més de l’ambaixadora d’Andorra a França, Crisina Rodríguez, i diversos consellers generals i cònsols dels comuns.

Aposta pel medi ambient i per l’educació

El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra francesa d’Afers Europeus, Nathalie Loiseau, van referarmar ahir a París la seva aposta per lluitar a favor del Medi Ambient i per a la transició energètica. En aquest sentit, Loiseau va celebrar l’adhesió d’Andorra a l’Acord de París per a la lluita contra l’escalfament global. Per la seva banda, Martí va recordar que s’està a punt de votar la llei de transició energètica i que «estem molt en la línia de la república francesa» en aquest aspecte. Per confirmar el compromís dels dos països, els propers 6 i 7 de juliol visitarà el Principat el secretari d’estat d’energies renovables francès «per donar suport a la llei de renovació energètica d’Andorra».

La conversa també va servir per remarcar el pes que té l’educació francesa al Principat. Martí va destacar la «bona salut» del sistema educatiu francès i va recordar que Andorra és dels pocs països que té tres sistemes diferents i gratuïts.