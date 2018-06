La federació segueix apostant fort per la base

Per altra banda, aquest curs escolar, 1.350 alumnes de primària de tots els sistemes educatius del país han participat en les fases classificatòries del torneig Inter-escolar, que es va disputar a l’abril i el maig passat. Es van celebrar a l’estadi Nacional i al Prada de Moles del Comú d’Encamp. El 31 de maig es van disputar les finals amb els cinc millors equips de tercer i els cinc millors de quart. El torneig va ser possible gràcies a 45 joves àrbitres del Lycée Comte Foix

La Federació Andorrana de rugbi va presentar ahir la vuitena edició del Torneig Internacional Petits Isards que se celebrarà demà a Andorra i comptarà amb les escoles de rugbi de la federació i del VPC, així com l’escola d’Ouveillan (Aude), de Sitges (Catalunya), Cerdanya - Capcit (Rosselló) i l’escola entente de la Têt (Rosselló). Hi haurà quatre categories segons l’edat i en total s’esperen un total de 500 inscrits.

