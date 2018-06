Andorra, en ascens al rànquing FIFA

La selecció de futbol ha pujat dos llocs més en la darrera actualització del rànquing FIFA i per tant, l’equip passa del lloc 132 al 130. D’aquesta manera, l’absoluta encadena un nou ascens a la classificació de les millors seleccions del món.

Aquest ascens es produeix en bona part per l’empat aconseguit fa pocs dies contra Cap Verd, on Andorra va empatar a zero, allargant la seva ratxa a dos partits sense perdre (victòria contra Liechtenstein i empat davant Cap Verd) i 207 minuts sense encaixar gol.

Amb aquest 130è lloc, Andorra queda molt a prop de la millor posició històrica, el 2005, després de la fase de classificació per al Mundial d’Alemanya 2006. Aleshores, l’equip va tancar la lligueta amb 5 punts, amb la victòria del 2004 i un empat contra Macedònia i el també empat davant Finlàndia.

Malauradament, no tot són bones notícies per la selecció i finalment no jugarà contra Argentina després que l’albiceleste cancel·les el seu duel contra Israel per motius de seguretat. En aquest sentit, tot apunta que la selecció de Messi anirà directament a Rússia.