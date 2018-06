Joan Peñarroya s'ha acomiadat aquest matí del MoraBanc Andorra. En una emotiva roda de premsa on se l'ha pogut veure molt emocionat, l'exentrenador tricolor ha explicat que "aquest era el millor moment" per prendre la decisió. "Hi ha molts sentiments, molta feina, hem viscut de tot i cada temporada els anys són més feixucs. El camí que hem fet queda aquí i el recordem bé, però amb el temps encara el recordarem millor", comentava. La decisió s'ha pres de mutu acord i ara aposten per créixer per separat.

També ha destacat que "vam començar sent poquets a les graderies i la satisfacció més gran és que me'n vaig amb un poliesportiu ple i amb un sentiment d'identificació entre l'equip i el públic que m'encanta".

Per altra banda, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, li ha donat "mil gràcies en majúscules" perquè "qualsevol agraïment quedarà curt amb el que sento". El director esportiu del club, Francesc Solana, ha destacat també que "pel club i per mi en particular ha estat una peça clau".

En aquest sentit, Joan Peñarroya podria ser el possible entrenador del València Basket després que Txus Vidorreta hagi anunciat la seva marxa del club taronja. "Espero que ens puguem retrobar al Poliesportiu", expressava.

A més, Solana ha confirmat que Jaume Ponsarnau és un dels candidats a dirigir el club però que també sonen altres noms com Ibon Navarro, Salva Maldonado o Diego Ocampo.