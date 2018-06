Quim Torra inaugurarà la Trobada Empresarial al Pirineu

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà l'encarregat d'inaugurar la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, que es durà a terme la setmana vinent, el 14 i 15 de juny, a la Seu d'Urgell. Aquesta serà, alhora, la primera visita oficial de Torra tant a la ciutat com a l'Alt Urgell.

L'organització de la cimera econòmica ha anunciat aquest divendres la presència del nou dirigent del Govern català en l'acte oficial d'inauguració, previst per divendres dia 15 a les 9 del matí a la Sala de Sant Domènec. L'edició d'enguany preveu revalidar l'èxit de participació dels darrers anys en què s'ha celebrat a la Seu i preveu superar els 600 assistents de l'any passat. El tema central d'enguany serà "el creixement sostenible" de les empreses catalanes en "un context que avança de manera imparable i que genera mercats complexos i exigents".

A l'edició d'enguany hi haurà ponències i taules rodones amb prop de 20 professionals, empresaris i directius rellevants com ara el fundador del Grupo Hotusa, Amancio López; el considerat millor mentalista d’Europa, Javier Luxor; el professor del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, Ramon López de Mántaras; i la psicòloga clínica, col·laboradora externa del Futbol Club Barcelona i responsable de gestió d’equips del restaurant El Celler de Can Roca, Inma Puig.

El programa

La 29a Trobada arrencarà dijous dia 14 a les 4 de la tarda amb els parlaments de benvinguda i la intervenció d'Inma Puig amb la conferència ‘Lideratge i motivació d’equips’. La seguirà la ja habitual taula rodona 'Experiències empresarials d'èxit’, a les 6, amb els empresaris d'origen lleidatà Jordi Barri, cofundador i CEO de Teresa Carles; Joan Mayoral, CEO de Sofo Energy, i Neo Sala, originari de Tremp i fundador de la promotora de concerts Doctor Music. La primera jornada es clourà a 2/4 de 8 amb la conferència ‘Aprendre a liderar persones: intuir + influir + persuadir’, de Javier Luxor.

Divendres dia 15, després de la inauguració a càrrec de Quim Torra, la Trobada continuarà a les 10 del matí amb la taula d’economistes ‘Perspectives de l’economia catalana: el paisatge després de la batalla’, en la qual hi seran presents Raymond Torres, Director de Conjuntura i Economia Internacional de Funcas, i David Vegara, professor associat d’ESADE, exmembre del Fons Monetari Internacional i exsecretari d’Estat d’Economia. L’última taula del matí serà a les 12.15 i girarà entorn de les empreses de creixement ràpid, amb Miquel Jordà, director general d’Eurofirms, Amancio López Seijas i Judith Viader, directora general de Frit Ravich.

La taula rodona de la tarda (17.15) tractarà un tema d’actualitat com és ‘La revolució en marxa: La intel·ligència artificial i les criptomonedes’ amb la participació de Ramon López de Mántaras i Badia, informàtic, físic i professor d’Investigació del CSIC, Carlos B. Steinblock, gerent de finances i cofundador de BTC Guardian, i Juan Pedro Gravel, Soci d´Estratègia Tecnològica i Arquitectura de Deloitte.

El programa inicial de la trobada, anunciat a l'abril, comptava amb la participació del recentment nomenat ministre d'Exteriors, Josep Borrell, però, segons va anunciar dijous el seu ministeri, aquests dies acompanyarà els Reis Felipe i Leticia en el seu viatge als EUA.