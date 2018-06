Des d'aquest curs, Andorra compta amb dues noves escoles verdes: són l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany i el col·legi Sant Ermengol. Aquest divendres al matí han rebut la placa que les acredita, durant el 8è Fòrum Escola Verda que s'ha celebrat a la sala Prat del Roure, en el marc de la Setmana del medi ambient que organitza la parròquia escaldenca. A la jornada hi han participat uns 300 alumnes de primera i segona ensenyança dels 19 centres escolars que hi prenen part i que han compartit els projectes que han desenvolupat al llarg d'aquest curs escolar 2017-2018. Enguany, els treballs realitzats pels alumnes han tingut com a denominador comú els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que Andorra assumeix i inclou en les diverses accions de Govern de l'àmbit de l'educació. L'acte ha comptat amb l'assistència de la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín; el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.



Amb la incorporació dels dos centres, un 66% de l'alumnat del Principat ja estudia en una escola verda. Sílvia Calvó s'ha mostrat satisfeta amb aquesta dada, ja que "permet que els nens i nenes prenguin consciència de la implicació que té en els seus hàbits el seu comportament amb el medi ambient" i, alhora, tot el que cal fer per preservar-lo al màxim. Eric Jover, per la seva banda, ha destacat que al Fòrum Escola Verda ja hi ha representats tots els sistemes educatius del país i que, des d'aquest curs, l'andorrà i l'espanyol ja hi són presents al 100%.



El titular d'Educació ha manifestat que els centres del sistema educatiu francès, per la seva idiosincràsia, tenen més dificultats per sumar-se a projectes com aquests, però ha recordat que l'escola de Canillo ja en forma part i que hi ha diversos centres que han participat com a observadors a la jornada d'aquest divendres perquè estan treballant per esdevenir, també, escoles verdes. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior ha explicat que la voluntat del sistema educatiu francès és que cada cop hi hagi més implicació en el projecte, perquè també combreguen amb els valors associats al medi ambient i la sostenibilitat i ho consideren una iniciativa "interessant".



Entre els projectes que han treballat les diferents escoles verdes n'hi havia de relacionats amb la gestió de l'aigua i els residus, la sostenibilitat, el consum responsable, la neteja de l'entorn o la prevenció de la contaminació acústica. També se n'han presentat d'altres com un mercat del troc, tallers amb animals (gossos i cavalls), creació de caixes niu i, fins i tot, per lluitar contra la processionària. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, però, ha destacat especialment el 'Clean up day', una iniciativa europea que consisteix en realitzar recollides voluntàries de residus i on hi van participar mig miler d'escolars. Entre tots van recollir més de 800 quilos de brossa.