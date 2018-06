El Ballet de Moscou torna a Andorra amb ‘El Llac dels Cignes’

El Ballet de Moscou torna una vegada més a Andorra amb el gran clàssic: El Llac dels Cignes. Una creació de dues llegendes del ballet com Màrius Petipà i Lev Ivanov amb la música insuperable del gran Txaikovski acompanyarà als grans solistes Cristina Terentiev, Aleksandr Petrichenko i Alexei Terentiev en l’obra més representada de la dansa clàssica.



La combinació de qualitat, compromís, i passió per al món del Ballet fa que els artistes del Ballet de Moscou captivin al públic, exhibint una gran emotivitat i la tècnica més depurada de l’escola russa.



En paraules del seu director i fundador, Timur Fayziev «la vida d’un ballarí exigeix un compromís total. Els assaigs són diaris i moltes hores, s’ha de dur una vida espartana, dedicada a millorar la tècnica, controlant les hores de son i de descans i, naturalment, cuidar molt l’alimentació. Però quan s’està enamorat de la dansa tot això no suposa un sacrifici, ans al contrari. La companyia es converteix amb la teva família, passes tot el temps amb ells, i la professió és tan absorbent que et deixa poc o cap espai per a altres coses».

Més de 25 anys d’història

El ballarí i coreògraf rus Timur Fayziev va fundar la companyia del Ballet de Moscou l’any 1989, format per alguns dels més destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos com el Bolshoi o l’Stanislavski. El Ballet de Moscou fou elegit pel genial Rudolf Nureyev el1991 per a la seva darrera gira per Europa. Avui dia és una de les companyies més importants i més internacionals del seu país, havent fet més de 60 gires arreu del món: Japó, Xina, Taiwan, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Espanya...



El Ballet de Moscou compta amb un repertori extens on destaquen títols com El Trencanous, La Bella Dorment, El Somni d’una Nit d’Estiu, Don Quixot o Romeu i Julieta, a més d’El Llac dels Cignes. La Companyia porta en aquesta ocasió un gran nombre de promeses de la dansa russa, encapçalats pels grans solistes Cristina Terentiev, Aleksandr Petrichenko i Alexei Terentiev. Tal com apunta Fayziev «busquem artistes complets, amb una tècnica excel·lent i amb capacitat per ficar-se dins el personatge i commoure a l’espectador. La tècnica per si sola no serveix».