El club considera que la resolució de la FAK no és ferma

El Club Karate Shotokan d’Encamp considera que va actuar correctament participant amb una competidora a la prova de Sofia (Bulgària) de la Youth League Karate 1, que es va disputar a finals del mes passat. A més, valora que la Federació Andorrana de Karate (FAK) s’extralimita amb algunes de les seves funcions.

La font del conflicte és la denegació de l’autorització per part de l’ens al club per a que participi en competicions o organitzi esdeveniments, tant dins com fora del territori andorrà.

La FAK considera que es troba en una situació irregular perquè no compta amb el certificat actualitzat com a donat d’alta al registre d’associacions. En un comunicat, el Shotokan indica que la federació va notificar el passat 26 d’abril que tenien un termini d’un mes per aportar una sèrie de documentació. L’entitat afirma que en aquest període la van entregar, amb l’excepció del certificat del Ministeri d’Interior perquè encara no els hi ha fet arribar, destacant que ha de tenir el mateix valor fins que des del Govern els lliurin el certificat.

Afirma que la FAK sí que posseeix el document que confirma que l’entitat es troba al registre d’associacions, i que el que els reclamen és la composició de la nova junta directiva, que ha patit canvis, i que està pendent que els hi facin arribar.

Davant les desavinences, el Shotokan va presentar un recurs a la resolució de gener davant la comissió jurídico-esportiva. Considera que la suspensió d’afiliació del club és injustificada, també el no reconeixement de les titulacions i grau de l’entrenador, Joan Gombau; posar recàrrecs del 100% al preu de les llicències federatives que es tramitin a partir d’una data concreta; i prohibir fer cap activitat relacionada amb el karate dins i fora del territori nacional.

Va aportar tota la documentació exigida a la FAK i a la comissió jurídico-esportiva.

Per aquest motiu l’entitat encampadana estima que fins que l’òrgan no es pronunciï i no publiqui i comuniqui la resolució, la decisió de la federació no es pot considerar ferma, per la qual cosa la prohibició de competir a la Youth League no té validesa.

Va participar a la Youth League de Sofia perquè en el moment de la inscripció no hi havia cap prohibició

El 22 de maig el club va rebre la comunicació per part de l’ens que no s’havia interposat recurs a la primera resolució i en conseqüència, es procedia al retorn dels diners que havia pagat en matèria d’afiliació anual de l’entitat i les llicències federatives dels seus alumnes. També transmetien que no s’havia informat de la situació de Gombau, en matèria de contracte laboral i permís de treball, considerant que la FAK s’extralimita amb les seves funcions. Per aquest motiu el Shotokan va recórrer aquesta segona resolució perquè valoren que és del tot nul·la perquè la primera no era ferma. Amb aquestes actuacions, que consideren com a injustificades, indiquen que l’ens no està promocionant l’esport i en canvi pretén limitar el dret dels alumnes a practicar karate al·legant irregularitats, que tenen com a base la falta d’un certificat que està en tràmit.

Inscripció de Sofia

El Shotokan indica que va participar amb una competidora a la Youth League de Sofia seguint la normativa de la federació mundial, que permet competir a qualsevol club que es trobi en una federació que està dins de la internacional. Afirma que en cap país del món és necessària l’autorització de la federació nacional corresponent. A més, destaca que en el moment de la inscripció no hi havia cap prohibició ni resolució en contra l’entitat.

Titulacions

Consideren que amb la situació de Gombau la FAK està vulnerant el tractat bilateral que hi ha amb Espanya, al no admetre les seves titulacions i graus. Des de l’entitat encampadana se subratlla que se l’està perseguint amb la conseqüència de perjudicar el karate nacional, pel que pot aportar com a tècnic en el desenvolupament d’aquest esport al país. Sobre la consideració d’intrusisme laboral, posa èmfasi en què compta amb el permís de transfronterer i que l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem) li va expedir l’informe que reconeix totes les seves titulacions espanyoles, que pot fer d’entrenador a Andorra, i que té contracte de treball amb el club.

Gombau va demanar el certificat a la federació mundial del seu cinturó negre tercer DAN a la federació espanyola. Aquesta és una documentació que es va presentar a la primera resolució. El Shotokan considera que la FAK ha d’acceptar-la aquesta documentació perquè el seu òrgan superior dictamina que és vàlid a tot el món. Per últim, assenyala que els alumnes del club que participen a nivell internacional també ho fan amb la llicència de la federació catalana i tenen tots els graus reconeguts per aquest ens i l’espanyol. H