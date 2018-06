Cardelús, amb bones perspectives a Montmeló

Xavi Cardelús va completar ahir al Circuit de Barcelona-Catalunya la segona de les dues jornades d’entrenaments lliures prèvia a la disputa de la tercera cita del Campionat d’Europa de Moto2 que, aquest cap de setmana tindrà el traçat català com a escenari després d’haver passat per Estoril i València.

Durant les dues sessions d’entrenaments d’ahir, el pilot de l’equip Stylobike i el seu equip es van centrar a provar els dos neumàtics posteriors per acabar triant el que funciona més bé de cara als entrenaments classificatoris d’avui i les curses de diumenge. A les 12.15 i a les 16.20 se celebren els classificatoris i a les 12.00 i a les 15.00 començaran les curses. Al llarg de la jornada d’ahir el pilot va marcar primer el temps d’1.47,2 i va acabar marcant 1,46,7 a la seva volta ràpida.

«Hem fet bona feina en una jornada en la que les altes temperatures han marcat el treball a la pista», explicava el pilot. Per aquest motiu, «i tenint en compte la previsió meteorològica, ens hem centrat sobretot a provar els neumàtics per triar el que més bé ens ha d’anar de cara als dos pròxims dies i partint d’aquí, acabar d’ajustar la configuració de la meva moto», comentava. «Al final he decidit afinar un pèl més i els resultats han estat immediats, ja que he millorat els meus temps en poc més de mig segon i, a més, m’he quedat amb la sensació que encara puc anar un pèl més ràpid, per la qual cosa, afrontem les dues sessions classificatòries i les curses amb bones perspectives», concloïa.