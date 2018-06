La Pujada Arinsal presenta un important cartell

Aquest cap de setmana es disputa una nova edició de la Pujada Arinsal que comptarà amb els líders del Campionat de França. Jeremy Debels (Sport) i Ronad Garces (Producció) seran els pilots que competiran i que són capdavanters de les seves respectives categories a la classificació provisional del Campionat de França de Muntanya (CFM) de segona divisió. La cita, a més, és vàlida pel Trophée Pyrénees. Així mateix, pilots com Dimitri Pereira, Emelyn Breda o Dallara Mercedes també hi prendran part.

Per altra banda, Edgar Montellà, el jove pilot de l’Automòbil Club, que en l’actual temporada està centrat en el Campionat d’Espanya de l’especialitat (CEM), va confirmar la seva presència a Arinsal malgrat la coincidència de dates amb una prova d’aquest certamen. Felipe Brandao, Delfín Marcos i Raul Ferrer també hi participaran. Gerard de la Casa no podrà competir a la prova a causa d’altres compromisos.