Bayer deixa de subministrar Adiro però no preocupa a les farmàcies

El medicament Adiro, de la multinacional Bayer i dirigit principalment als malalts cardiovasculars, ha deixat de subministrar-se i comença a escassejar en algunes farmàcies del Principat. Tot i que es tracta d’un medicament força sol·licitat perquè a més de receptar-se als malalts cardíacs s’usa com a preventiu per als trastorns cerebrovasculars, hi ha alternatives com el genèric o l’anomenat AAS. El laboratori Bayer va reconèixer dificultats en el proveïment d’aquest fàrmac, que atribueix a «les obres de reforma i modernització que s’estan duent a terme a la seva planta alemanya de Leverkusen». Tot i així, va descartar que s’hagués deixat de produir definitivament i va assegurar que s’estan fent «tots els esforços possibles per restablir-ne el subministrament regular el més aviat possible».

El Col·legi de Farmacèutics no ha llançat cap alerta en referència a la falta d’aquest medicament al país. I malgrat que hi ha establiments que no han percebut el problema perquè habitualment no demanen l’Adiro o encara en tenen en estoc, d’altres asseguren que fa dies que no el reben o que els està arribant de forma intermitent i amb comptagotes. De tota manera, els farmacèutics consultats van assegurar ahir a EL PERIÒDIC que «la falta de l’Adiro no els preocupa excessivament tot i tractar-se d’un medicament molt venut, ja que es pot substituir per altres medicaments que són equivalents, com el genèric o el conegut com a AAS».

Inquietud a Espanya

La falta d’existències de l’Adiro sí que ha generat més preocupació a Espanya, on és una de les marques de medicaments més venudes. Bayer produeix dos formats diferents d’aquest agregant plaquetari, el de 300 mil·ligrams i el de 100 mil·ligrams. Del darrer, el grup farmacèutic arriba a distribuir fins a 18 milions d’unitats a l’any entre els diversos establiments del país.

Tal com va recollir ahir El Periódico de Catalunya, alguns punts de venda ja van percebre la falta del fàrmac fa dues setmanes i quan els clients entren a comprar-lo han de subministrar-los un genèric equivalent. De tota manera, Kern Pharma –un dels principals productors de genèrics– va haver de notificar a l’Agència del Medicament que també comença a tenir problemes de subministrament del genèric equivalent a l’Adiro. De moment, però, no s’ha llançat cap alerta sanitària al país veí.

Similar a l’Aspirina, però amb diferents usos i finalitats

L’Adiro és un medicament compost d’àcid acetilsalicílic. Malgrat compartir aquest principi actiu amb l’Aspirina, però, no presenta la mateixa dosi. Si bé d’Adiro es produeixen comprimits de 100 o 300 mil·ligrams, l’Aspirina es presenta sempre en 500 mil·ligrams. Una diferència que canvia per complet els efectes d’un i altre fàrmac. L’Aspirina és analgèsica i antipirètica i s’utilitza generalment per combatre qualsevol tipus de dolor, com musculars o mals de cap. L’Adiro, en canvi, es prescriu principalment per a la prevenció de les malalties cardiovasculars perquè és un antiagregant plaquetari que actua sobre els coàguls de les artèries i permet que la sang circuli de forma fluïda i sense obstacles. Per tant, és un fàrmac que ajuda a la prevenció d’infarts, angines de pit i accidents de tipus cerebrovasculars, a més de facilitar la recuperació de certes intervencions quirúrgiques. Bayer és qui produeix aquest medicament, però hi ha genèrics equivalents o fàrmacs d’altres laboratoris, com l’AAS, que desenvolupen la mateixa funció.