L’OMS recomana vacunar-se per acudir al mundial de Rússia

«Totes aquelles persones que visitin Rússia amb motiu del mundial de futbol han de vacunar-se contra la triple vírica: el xarampió, la rubèola i les galteres». Aquesta és la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut que ahir va recollir i difondre l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del Govern per alertar els viatgers andorrans que hagin decidit desplaçar-se a aquest país europeu entre el 14 de juny i el 15 de juliol per assistir de públic a la competició esportiva.

Segons van especificar des de l’organisme internacional, les vacunes s’han de subministrar, com a mínim, quinze dies abans de viatjar a Rússia. I van indicar que és igual d’important que els viatgers s’assegurin que tenen aquestes tres vacunes i que verifiquin que estan al dia. L’alerta s’explica pel gran nombre de viatgers internacionals i el moviment de persones que acudeixen a aquests esdeveniments massius, un element que fa augmentar el risc de transmissio. No seria estrany, van argumentar des de l’OMS, que els viatgers retornessin al seu país d’origen amb malalties com el xarampió, que és altament contagiós i que pot tenir conseqüències per a la seva salut i per a la de la població no protegida i més vulnerable.

La Copa del Món de Futbol podria atreure fins a un milió de persones d’arreu del planeta. Dels 32 països que hi participen, un total de 28 han notificat casos de xarampió aquest any. I, de fet, durant l’any passat els casos a Europa ja es van quadruplicar. El primer trimestre d’aquest 2018 es van registrar més de 18.000 casos de xarampió. França, Grècia, Sèrbia i Ucraïna van ser els països amb el nombre més elevat d’afectats i la mateixa Rússia en va registrar més de 600. Per això, des de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut es recorda i s’insisteix en la importància d’una vacunació correcta.