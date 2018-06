Camp reconeix que les obres afecten el turisme

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va reconegut avui que les obres de reforma de les avingudes Meritxell i Carlemany estan repercutint en les xifres de visitants, tot i que desconeix quina influència pot estar tenint. Durant el mes de maig, ja habitualment amb xifres baixes i en què alguns centres d’oci aprofiten per fer parades tècniques, confia que aquesta tendència es vegi compensada per l’elevat nombre de ponts que van confluir (el del primer de maig, el del 8 de maig francès i el de Pentecosta. «Són mesos complicats, i el que està clar és que caldria fer més activitats en temporada baixa, sobretot a la primavera», ha assegurat el ministre. Això suposarà incrementar el pressupost d’Andorra Turisme, perquè «des de fa uns quants anys tenim un pressupost estable i no podem deixar de costat ni l’hivern ni l’estiu».

Bones previsions

De cara a juliol i agost, Camp s'ha mostrat convençut que ambdós mesos seran tan bons com a mínim com els de l’any passat. I és que el ministre va valorar positivament el ritme de venda de les entrades per al Cirque du Soleil i el fet que ja s’hagin esgotat totes les de cap de setmana. «Teníem una mica de dubte pel fet d’haver apujat els preus i pel canvi de tipus d’espectacle, però sembla que el concepte Diva està agradant», ha explicat. En aquest sentit, el ministre ha recordat que abans de fer venir el Cirque du Soleil, el 2012, l’ocupació mitjana del juliol era del 35% i ara és del 70%.



Per altra banda, també ha destacat que, a partir del cap de setmana vinent i fins a principis d’agost «tenim esdeveniments esportius de primer nivell cada cap de setmana», que també contribueixen a atreure turistes, informa l’ANA.



Pel que fa a l’agost, alguns hotelers constaten que el nivell de reserves és inferior al de l’any passat, però el ministre ha recordat que durant l’estiu es rep molt de turisme de proximitat i que a vegades les reserves es fan a última hora, de manera que es va mostrar tranquil i espera que, com a mínim, el nombre de visitants sigui com el de l’agost passat.