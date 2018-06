Els cotxes estrangers seguiran sent «complicats» de multar

Les sancions de trànsit seguiran sense travessar fronteres, de manera que les multes imposades a vehicles estrangers a Andorra i a la inversa se seguiran quedant en una espècie de llimbs, que n’impedeixen la seva gestió. Així se’n desprèn de les declaracions fetes en el transcurs d’una entrevista entre el director de la Policia, Jordi Moreno, i l’ANA. En aquesta conversa, Moreno també reconeix que les autoritats catalanes «ens han demanat poder intercanviar informació, però és una gestió complicada», sobretot «a nivell de gestió és gairebé impossible» perquè «s’hauria de passar a baix la informació del conductor del vehicle, localitzar-lo i notificar-lo». En el sentit contrari, les complicacions són les mateixes, segons el director de la Policia.



En qualsevol cas, Moreno va recordar que les multes imposades en territori andorrà «queden registrades a la base de dades, si el vehicle retorna i el retenim , el fem pagar. Per exemple, si el controlem a la frontera, s’immobilitza i fins que no paga, no pot passar».

Multes locals

Però no totes les sancions de trànsit que cauen en un sac sense fons són de vehicles estrangers com es pot comprovar cada dimecres al BOPA i com reconeix Moreno en la mateixa entrevista esmentada tot i que el director apunta a una millora amb l’arribada dels saig: «Es cobren més sancions», va assegurar.

Jordi Moreno: «La reforma del Codi de circulació aplicarà un 40% de descompte si pagues la sanció al moment»



No obstant això, el responsable del Cos de Policia va admetre que «segueixen havent-hi pendents i que ara se’n posen més» a causa de l’augment de radars. Moreno va recordar que existeix «l’opció de pagar les multes per internet però és un servei que no funciona massa. La gent prefereix pagar-les al despatx».

Canvis en el pagament

A diferència d’altres països, a Andorra abonar l’import de la sanció al moment no suposa cap rebaixa, com tampoc suposa un encariment postposar-ne el pagament, una situació que Moreno creu que ajuda a perpetuar les llistes d’impagats. Però, això podria canviar en els propers mesos perquè «amb la futura reforma del Codi de circulació, si pagues la sanció al moment hi haurà un 40% de descompte», un fet que des de l’òptica del director, «farà reduir molt la gestió de multes perquè la gent no es complicarà, pagarà i se n’oblidarà».

Delictes tecnològics



D’altra banda, Moreno va explicar que els creixements tecnològics contra la intimitat de les persones estan creixent: «Per exemple, atenem molts casos de gent a qui li han usurpat les dades o contrasenyes per Internet, o xantatges» en què s’amenaça de difondre fotografies íntimes a la xarxa si no s’entrega certa quantitat de diners. «L’any 2016 vam atendre 38 casos, el 2017 46 i, aquest 2018 fins l’abril, ja són 27», va concretar el director.

Nou robot tedax

Tal com anunciava el BOPA el dimecres passat, Moreno va explicar la compra d’un «nou robot per al Tedax per desactivar explosius», en el context de la renovació de material que està desenvolupant el cos i que també inclou «noves furgonetes de manteniment de l’ordre», diferents tipus d’uniformes, «el radar pistola», «el braçalet de monitoratge dels detinguts» i «200.000 euros per al laboratori informàtic forense».