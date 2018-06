Un home mor a Perpinyà per consumir tora blava

Un home de 78 anys va morir divendres per la nit després de menjar una planta verinosa que ell mateix havia collit al massís del Canigó. L’excursionista i la seva companya, de 75 anys, que viuen a la ciutat francesa d’Alénya, van recollir acònit (tora blava), una planta mortal i de les més tòxiques que es poden trobar a Europa, pensant que era coscoll o api silvestre, una altra planta, aquesta sí, comestible. La parella va cuinar la planta per sopar i l’home va morir al cap de pocs minuts d’ingerir-la. La dona, per la seva banda, va patir nàusees i vòmits i va ser hospitalitzada a Perpinyà. Després d’haver estat greu, ara la seva vida ja no córrer cap perill.



La parella havia donat algunes de les plantes a una noia que s’havien trobat pel camí. En quant la dona ho va explicar, la policia va iniciar una operació d’emergència per trobar-la. La nit de divendres a dissabte, assistida pels bombers, la dona de 32 anys va ingressar a l’hospital de Perpinyà i va ser posada en observació sense més conseqüències, segons informa Franceinfo.



Aquest succés arriba un mes després que una família andorrana estés ingressada l’hospital de Meritxell per la mateixa confusió.