Racionalitzar o optimitzar?

La cadira dels empresaris i treballadors per compte propi al consell d’administració de la CASS es disputarà, en les eleccions del proper 20 de juny, entre Josep Baliellas i Francesc Zamora. Aquest darrer es presenta per la CEA -associació que reuneix només una part dels empresaris del país- amb l’actual president de l’entitat, Xavier Altimir, com a suplent; però el seu contrincant, que no penja de cap associació i fa tàndem amb Raquel Beatriz, ja va remarcar a EL PERIÒDIC que ell s’erigeix com a «candidat de tots els empresaris, inclús de la CEA».

Tots dos opten a representar fins a 14.950 persones entre propietaris de grans, mitjanes i petites empreses, a més dels treballadors per compte propi, i estan centrant la seva campanya a explicar com es pot fer rendible la parapública, tot i que amb dues propostes ben diferents. Mentre que Zamora té com a objectiu principal racionalitzar la despesa de la branca general de la CASS, Baliellas persegueix l’optimització dels recursos de la parapública. «Es tracta de fer el que fa qualsevol empresari en la seva empresa», va avançar el mateix candidat.

«Si entrem a dins, haurem de mirar quins recursos s’estan gastant i si s’està fent de forma correcta», va concretar. La seva candidatura no persegueix incrementar els recursos, sinó «fer servir al màxim els que tenim», va subratllar Baliellas, que va exemplificar-ho de la següent manera: «Si a l’àrea d’atenció als usuaris hi ha tres cadires buides perquè els treballadors estan esmorzant, que baixin tres persones de les oficines a substituir-los durant aquella estona». Per aconseguir la racionalització, en canvi, Zamora va parlar de «ser més eficients» sense entrar a concretar-ho perquè «ara encara no disposem de prou informació». «Amb l’aportació exclusiva dels assegurats no es pot cobrir tota la despesa i entenem que el Govern ha de contribuir-hi, però hauria de ser amb el mínim», va sostenir el candidat per la CEA.

Sostenibilitat de la branca de jubilació

Tots dos coincideixen en la necessitat de fer reformes per poder seguir garantint les pensions en un futur i no veuen massa opcions més enllà d’augmentar les cotitzacions. Amb un discurs similar al de Jordi Galobardas -l’actual representant dels empresaris al consell d’administració de la CASS-, Zamora va insistir que «no hi ha una mesura única, sinó que ha d’anar acompanyada d’altres, com allargar l’edat de jubilació, però només en alguns sectors». A banda d’aquestes dues, també va apuntar que el valor del punt haurà de baixar, «encara que s’haurà de fer tot respectant els drets adquirits per qualsevol assegurat fins ara», va matisar.

Baliellas vol ser prudent i no proposar accions tan concretes fins que no conegui de ben a prop els números reals de la parapública. Tot i així, va sostenir que la solució a llarg termini és augmentar les cotitzacions i a curt termini, allargar el temps de vida laboral. Per damunt de tot, però, defensa «la igualtat». «No es pot incrementar l’edat de jubilació quan els funcionaris estan demanant reduir-la perquè no pot ser que uns tinguin més avantatges que d’altres», va retreure.

El repte de la participació

La CASS des de fa setmanes ha engegat una campanya per incentivar al vot i poder aconseguir una participació «molt més elevada» que fins ara. Les últimes eleccions celebrades, al 2014, amb prou feines van sobrepassar el 3% de participació, un percentatge inferior al que s’havia aconseguit al 2010, quan va apropar-se al 6%. Baliellas segueix considerant que «la gent no sap si pot venir a votar», però malgrat aquest desconeixement es mostra confiat que «participin el màxim d’electors perquè interessa arribar al 10%». Zamora va compartir la mateixa preocupació i va apuntar que entre els seus reptes hi ha el d’insistir durant la campanya «per mobilitzar i arrossegar el màxim de persones a les urnes».

Canviar el rumb

Tot i que Baliellas no va voler fer cap valoració sobre les opcions que té d’entrar al consell d’administració de la CASS, va avançar que està aliat amb un candidat del col·legi d’assalariats i un altre del de pensionistes, de manera que «si entrem tots tres tindrem una mica de força per aconseguir el que volem». De tota manera, l’empresari va especificar que «anem a treballar i sabem que caldrà negociar». Zamora va lamentar que «amb un sol membre dins del consell d’administració no tenim la fórmula per desempatar ni prou pes ni representativitat; simplement estem passant un missatge que es pot quedar allà».

Amb tot, el candidat per la CEA segueix fent campanya tot insistint que les seves propostes són «universals i aplicables tant a tots els empresaris com a altres col·lectius». Malgrat que molts empresaris no estan dins de la confederació empresarial, Zamora va explicar que igualment intentarien fer arribar la seva proposta a la resta d’empreses i treballadors per compte propi. Baliellas no va deixar de recordar que «jo tinc unes idees i els gairebé 15.000 empresaris en tenen unes altres, però miraré de recollir-les». Per això, ja va avançar que, un cop a dins, demanarà disposar d’un espai físic a la seu de la CASS per poder atendre qualsevol empresari almenys entre dues i quatre hores a la setmana.