Detectat un augment en el consum de cànnabis

El consum de cànnabis és un dels motius principals pels quals està augmentant el nombre de menors d’edat amb trastorns de conducta. Els joves ingressats per aquest problema a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) han passat de ser tres, el 2015, a ser-ne 20 l’any passat. «El consum de cànnabis té molt a veure amb aquest trastorn i cada vegada està creixent més. No tenim dades concretes, però veiem que hi ha molts nois que s’estan fent malbé per aquest hàbit», va explicar a EL PERIÒDIC la cap del servei de Salut Mental del centre hospitalari, Gemma Garcia.



La psiquiatra va assegurar que d’entre els joves hospitalitzats es troben adolescents d’entre 13 i 17 anys. «En alguns casos ja comencen a consumir cànnabis amb 12 anys», va comentar l’experta, que també va voler aclarir que es tracta d’un fenomen que «no és generalitzat». «No cal alertar ni espantar tots els pares», va afegir.



La marihuana agreuja els símptomes del trastorn i, en alguns casos, també impulsa l’aparició de la malaltia. No només de trastorns de conducta, caracteritzats per presentar actituds agressives i antinormatives, sinó també d’altres trastorns com l’esquizofrènia. «Està demostrat que el consum de cànnabis avança la presentació del primer episodi psicòtic d’esquizofrènia», va apuntar Garcia.

Perjudica la memòria

La cap del servei de Salut Mental va recalcar que sempre hi ha d’haver una predisposició genètica per patir un d’aquests trastorns. «Si no fumes, podria no desenvolupar-se o podria sorgir més tard», va subratllar la professional sanitària.



L’impacte de la marihuana entre els adolescents és més greu que en adults perquè el cervell es desenvolupa fins als 20 anys, aproximadament. «Si durant aquest procés hi poses una substància tòxica per a les neurones, estàs impedint que el cervell es desenvolupi correctament», va apuntar Garcia, fent incís en el perjudici que causa el cànnabis en la memòria. També produeix que els afectats siguin més «apàtics». «Els que fumen molt no tenen ganes de fer res. Hi ha nanos que arriben a fumar vuit, deu o més porros al dia», va subratllar la doctora.



Els trastorns de conducta acaben derivant en el fracàs escolar. «Si un noi no s’adapta a l’escola perquè fracassa, se’l margina o s’automargina i va fent conductes cada vegada més antinormatives», va apuntar Garcia.

Més facilitats per diagnosticar

En general, els trastorns mentals entre joves es van triplicar del 2015 a l’any passat. Segons Garcia, això no vol dir que els joves del país estiguin pitjor, sinó que es diagnostica «més i millor», hi ha més professionals que hi treballen i més coordinació amb Afers Socials i Educació.



La secció infanto-juvenil de Salut Mental es va crear a l’hospital fa només quatre anys. Abans que existís, els pacients se’ls derivava a centres de Catalunya i ara, segons Garcia, els pares comencen a confiar més en el servei del país. Des del 2015, la secció ha atès un miler de consultes externes.



«Vam adquirir el compromís amb Educació de diagnosticar tots els joves que presentessin símptomes d’un trastorn de conducta. Els diagnostiquem a tots per veure que hi ha darrere del trastorn i després decidim cap on dirigir-los, els fem el tractament més adaptat possible i els fem un seguiment», va explicar Garcia.