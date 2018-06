L’Andorra HC aconsegueix una victòria de primera (2-1)

L’Andorra HC ha disputat un partit molt important en el que es jugava la temporada. Una derrota podia ser catastròfica i la victòria, o almenys un empat, era imprescindible per salvar la categoria després d’haver guanyat a l’Olot B a la final del play-off. Els olotins jugaven a vida o mort, a una carta, de manera que han començat el partit posant al rival entre les cordes. D’aquesta manera, l’Andorra ha començat nerviós perquè volia sentenciar la tornada després d’haver guanyat per 2 a 4 al partit d’anada. La primera part ha estat un estira-i-arronsa, sense gols per cap de les parts i amb dos penals fallats per part del conjunt tricolor.

Els nervis no jugaven a favor dels andorrans, que han comès alguns errors defensius mentre l’Olot anava creixent. A les jugades d’atac, l’Andorra tampoc aconseguia generar perill i se n'ha anat a la mitja part amb un empat a zero.

A la segona part, tot ha canviat i Pelxo, de l’Olot, ha avançat el conjunt català al marcador de falta directa i els ha situat dins del partit. Per sort, els andorrans han sabut reaccionar i en menys de dos minuts Nil Castellví ha marcat un gol de falta directa que ha produït l’empat.

Aquesta jugada ha donat molta motivació i Marc Romaguera ha fet el gol de la victòria que permetia la permanència. Després, els tricolor no han permès ni un error. Així mateix, el porter Jordi Gallart ha estat molt fi durant tot el partit, igual que Romaguera i Àlex Soldevila, que han sigut dos homes decisius al matx.

Roger Corral, entrenador de l’Andorra, ha explicat que «sabíem que l’Olot tenia molt a guanyar i nosaltres a la inversa». «El fet de no poder treballar als entrenaments aquestes situacions de partit provoquen aquestes improvisacions», remarcava. «S’han notat molt els nervis, havíem de tenir paciència», afegia.

«Ara els jugadors tenen la clau, l’equip hi és, feia temps que el Principat no podia gaudir d’un conjunt com aquest, falta que tots ens posem a treballar perquè l’any que ve puguem fer eliminatòries per ascendir», afirmava. «Hem patit molt en fets externs», recordava. «Tot està encarat per mantenir el bloc i fer les coses bé per pujar de categoria», informava.