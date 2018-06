Cardelús, sisè i setè a Montmeló

Xavi Cardelús va aconseguir la sisena i la setena posició a les dues carreres de la tercera prova del Campionat Europeu de Moto2 que es va celebrar al circuit de Barcelona-Catalunya. La sisena posició arribava a la segona cursa mentre la primera es tancava amb un setè lloc que tot i la posició, va deixar un millor regust en l’andorrà.

«Estic content de com han anat les coses avui malgrat que encara podien haver anat un pèl millor», comentava al final de la cursa. «Curiosament, em sento més satisfet de la primera cursa que no pas de la segona malgrat que, en aquesta última he estat un lloc per davant de la primera», destacava.

«No m’he acabat de sentir del tot còmode sobre la moto malgrat el resultat final. El balanç d’aquesta prova que, per mi és com la de casa, és bo, però crec que puc fer un altre passa endavant i sobretot, espero deixar de tenir petits incidents que m’acaben passant factura com la caiguda causada per un altre pilot que ja no em va permetre sortir d’una posició més avançada».