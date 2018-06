Els germans Casal i Artal s’emporten la Sant Bernabé

La tercera edició de la cursa de Sant Bernabé va aplegar un grup de corredors que van desafiar la pluja i van enfilar el camí de Prat Primer en direcció a la cabana de Claror, tal com al segle XV corrien els ramaders d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria perquè el primer que arribava a l’orri de Claror per Sant Bernabé tenia dret a utilitzar-lo per fer-hi formatge durant la resta de l’any. Per recordar aquesta vinculació històrica, tots els participants que arriben a Claror són obsequiats amb un formatge.

Aquesta prova era puntuable per la Multisegur Copa d’Andorra de curses de muntanya, prova en la qual els més joves no hi participaven a causa del desnivell positiu acumulat de 1.135 metres en sis quilòmetres. D’aquesta manera, 43 corredors de les categories cadet, júnior, sènior i màster van prendre la sortida en aquesta prova.

Els corredors Òscar i Marc Casal del SEC van entrar junts a menta amb un temps de 54.46 i Jordi Solé de l’ECOA va ser tercer amb un crono de 1.01,51. En la categoria femenina, Anna Artal va ser la més ràpida en superar la prova i va marcar un temps de 1.17, 37. Hanna Benson i Carme Millan van ser segona i tercera respectivament, amb un temps de 1.20,47 i 1.26,54. En cadets, Oriol Olm i Andrea Sinfreu van repetir victòria un altre any.