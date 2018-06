Trobat a l'Alt Urgell un moixeró de més de tres quilos

Uns boletaires de Berga han trobat aquest divendres passat a l'Alt Urgell un moixeró de més de 3 quilos de pes. Els aficionats es van sorprendre de les dimensions d'aquest exemplar, que van collir en un indret de la comarca que no s'ha detallat.

Els autors de la troballa, Ramon Macià i Ramir Ribera, han decidit fer arribar el moixeró -amb un pes total de 3,05 kg- a la Penya Boletaire de Berga i ara s'exposarà al restaurant Travé de la capital del Berguedà.

Aquest fet ha servit per confirmar que les abundants pluges d'aquesta primavera han servit per avançar l'inici de la temporada de bolets, atès que els boscos tant de l'Alt Pirineu com del Prepirineu presenten uns alts nivells d'humitat i un bon estat del sotabosc. Això ha permès que els aficionats més incondicionals ja puguin trobar les espècies més populars com ara el rovelló.