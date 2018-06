García-Margallo, ponent de la Trobada Empresarial al Pirineu

L’exministre José Manuel García-Margallo participarà divendres (15.45 h) com a ponent en la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, que reunirà el 14 i 15 de juny més de 600 empresaris a la Seu d'Urgell. El polític espanyol debatrà amb l'economista alemany Juergen B. Conges sobre quina direcció ha de prendre la Unió Europea. La tertúlia la moderarà el periodista Xavier Vidal-Folch.

García-Margallo substituirà Josep Borrell, qui no pot assistir a l'esdeveniment econòmic per incompatibilitat d’agenda, a causa del seu recent nomenament com a ministre d’Exteriors del Govern Espanyol. Llicenciat en dret, García-Margallo va ser ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació amb el govern del Partit Popular entre 2011 i 2016. Des de 1994 va ser membre del Parlament Europeu, on va ocupar el càrrec de vicepresident de la Comissió d’Afers Econòmics i Monetaris des de 1999.

El president Quim Torra inaugura la Trobada

Cal recordar que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, serà l’encarregat d’inaugurar la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, que enguany girarà al voltant del creixement sostenible de les companyies "en un context que avança de manera imparable i que genera mercats complexos i exigents". El president Torra farà la conferència inaugural el divendres 15 de juny, a les 9.00 del matí.

La jornada, que s’ha consolidat com un esdeveniment de referència per a l’empresariat català. El programa inclou ponències de prop de 20 professionals, empresaris i directius molt rellevants d’entre els que destaquen el fundador del Grupo Hotusa, Amancio López; el millor mentalista d’Europa, Javier Luxor; el professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, Ramon López de Mántaras, o la psicòloga clínica i col·laboradora externa del FC Barcelona i responsable de gestió d’equips del restaurant El Celler de Can Roca, Inma Puig.

Lideratge i experiències de l’empresariat lleidatà

La 29a Trobada arrencarà el dijous a les 16.30 h, després dels parlaments de benvinguda, amb la psicòloga clínica, Inma Puig, qui oferirà la conferència ‘Lideratge i motivació d’equips’. La seguirà la taula rodona 'Experiències empresarials d'èxit amb clau lleidatana’, a les 18.00 h, en què aquest any hi participaran empresaris lleidatans reconeguts, com Jordi Barri, cofundador i CEO de TERESA CARLES; Joan Mayoral, CEO de Sofo Energy, i Neo Sala, Fundador de Doctor Music i promotor europeu. La primera jornada conclourà amb la conferència ‘Aprendre a liderar persones: intuir + influir + persuadir’, a les 19.30 h, a càrrec de Javier Luxor, presentador i formador, considerat el millor mentalista d’Europa.

Perspectives de l’economia catalana

El divendres, la Trobada continuarà a les 10.00 h del matí amb la taula d’economistes ‘Perspectives de l’economia catalana: el paisatge després de la batalla’, en la qual hi seran presents Raymond Torres, director de Conjuntura i Economia Internacional de Funcas, i David Vegara, professor associat d’ESADE, exmembre del Fons Monetari Internacional i ex-secretari d’Estat d’Economia. L’última taula del matí serà a les 12.15 h i girarà entorn de les empreses de creixement ràpid amb un debat format per Miquel Jordà, Director General d’Eurofirms, Amancio López Seijas, empresari i fundador del Grupo Hotusa, i Judith Viader, directora general de Frit Ravich.

La taula rodona de la tarda, a les 17.15 h, tractarà ‘La revolució en marxa: La intel·ligència Artificial i les criptomonedes’, amb la participació de Ramon López de Mántaras i Badia, informàtic i físic, i professor d’Investigació del CSIC; Carlos B. Steinblock, gerent de finances i cofundador de BTC Guardian, i Juan Pedro Gravel, Soci d´Estratègia Tecnològica i Arquitectura de Deloitte.