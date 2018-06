La Guàrdia Civil decomissa 15.000 euros en tabac

La Guàrdia Civil de Lleida va trobar dissabte al vespre 3.170 caixes de tabac i 880 purets Rossli a l’interior d’un cotxe aparcat al polígon industrial de Bellver de Cerdanya, prop de la carretera N-260.



Els agents van sospitar d’un vehicle model Seat Ibiza de matrícula espanyola que estava estacionat en el polígon sense ningú al seu interior. Uns 100 metres més enllà, van localitzar a un home passejant que en veure els agents va fugir corrents. Quan la Guàrdia Civil el va detenir, el van portar fins al vehicle i en el seu interior hi van veure diverses bosses negres de plàstic. En obrir-les, hi van trobar 3.170 caixes de tabac de contraban de diverses marques i 880 purets Rossli, tot plegat per un valor de 15.024 euros.



Per aquest fet, es va instruir el detingut a diligències policials per delicte de contraban, i va quedar dipositat el gènere en les dependències oficials de la Guàrdia Civil, mentre que el vehicle va ser precintat en el lloc dels fets. El cas ha quedat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell.