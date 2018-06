Arriba l’Andorra Ultra Trail Vallnord amb menys ‘Eufòria’

La desena edició de l’Andorra Ultra Trail Vallnord arribarà del 3 al 8 de juliol al Principat i, un altre any, serà una prova de relleu internacional que, ara per ara, compta amb 2.800 participants de 50 nacionalitats i s’espera arribar als 3.200.

Aquesta edició, que serà l’última organitzada per Valérie Lafleur i Gérard Martinez, arriba amb algunes novetats, entre elles el museu virtual de la prova que es podrà visitar a la web de la prova a partir de la setmana que ve. Així mateix, el canvi a la direcció es deu a «la necessitat de renovació» i a la voluntat de «no caure en la rutina», segons Martínez. El relleu passarà a les seves filles, que fa cinc anys que treballen dins de l’organització i, per tant, coneixent tots els detalls d’un esdeveniment d’aquest estil.

Facilitar el recorregut

Una altra novetat d’aquest any serà un lleuger augment de la dificultat a la segona part del recorregut de la cursa Eufòria (una cursa de 233 kilòmetres i 20.000 metres de desnivell acumulat) a canvi d’un alleugeriment de la dificultat a la primera part de la prova. En aquest sentit, les curses seran la Marató, la Celestrail, la Mític, la Ronda i l’Eufòria. No obstant això, aquesta última cursa de gran duresa ha patit una disminució de participants en els seu segon any i ha passat de 198 a 126 participants a causa de la brutalitat del recorregut.

«Eren corredors amb molta experiència en proves d’aquesta mena però que no tenien les capacitats necessàries per superar les dificultats tècniques», explicava Martínez durant la presentació de la cursa de muntanya. Tot i això, va celebrar que «la prova s’ha consolidat» i que una bona part dels participats «van quedar entusiasmats».

Tanmateix, es va optar per rebaixar la duresa de la primera jornada. A més, com a novetat, aquest any cada corredor tindrà la seva pròpia balisa de seguretat, que tot i augmentar el cost de la prova, dona un plus important en seguretat a tots els participants.

A més del museu virtual, aquest any s’instal·larà una pantalla gegant davant del Centre Esportiu d’Ordino on es posaran vídeos de la prova i es podrà fer un seguiment. Així mateix, una altra novetat serà la introducció de controls antidopatge aleatoris als corredors. «Ens volem assegurar que sigui un esdeveniment net i que els corredors tinguin un cos sa», remarcava Martínez.

En aquesta edició també hi haurà geganters, concerts, batukades i focs d’artifici, a més de la tradicional fira. Així mateix es farà un homenatge a les llegendes de la prova: Al primer inscrit de la primera edició, als corredors que no s’han perdut ni una cita de la prova i als voluntaris que han estat presents en totes les edicions.

Per altra banda, l’organització va voler recordar l’importància de la Solidaritrail, «una prova accessible per a tothom».

Problemes amb la neu

L’organització s’ha trobat aquest any amb un problema: les inclemències meteorològiques. Després d’aquest hivern tan dur hi ha una acumulació de neu i per tant, uns dies abans, s’haurà de treure la neu a palades i també caldrà fer petites variacions del recorregut per evitar problemes.

Patrocini garantit

Francesc Camp, ministre de turisme, va celebrar «el mèrit de celebrar una prova de relleu internacional durant tots aquest temps» i va explicar que el govern «seguirà apostant per aquesta prova, que ha estat pionera i que és un referent». En aquest sentit, va donar a conèixer que entre els comuns i Andorra Turisme s’aporten 259.000 euros que representen el 34% del total del pressupost de l’organització. «El retorn es multiplica per deu», recordava. Per altra banda, Josep Àngel Mortés, cònsol major d’Ordino, va destacar que la prova «és una aposta important del comú» i que «esperem que duri deu anys més, és un projecte de país».