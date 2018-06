El primer dia suma 169 vots

Si en algun objectiu coincideixen tots els candidats a les eleccions de la CASS és en superar el 3% de participació les darreres eleccions. De moment, en el primer dia en què els residents podien apropar-se a la cinquena planta de la parapública per votar, es van comptar fins a 169 paperetes, 85 dels assalariats, 30 dels empresaris i 54 dels pensionistes. Per tal d’aconseguir un rècord de participació, la CASS ha iniciat des de fa setmanes una campanya de comunicació per incentivar el vot. Un fet, però, que no convenç als candidats. «Per poder votar t’has de desplaçar a Andorra la Vella. No hi ha cap punt a Canillo ni a les altres parròquies», critica Carles De Unzueta, candidat a representar els assalariats. Des del seu punt de vista, cal que l’administració faciliti que tothom pugui exercir el seu dret a la seva parròquia.

La majoria de candidats alerten que hi ha molta gent que ni tan sols sap que té dret a votar

També com a aspirant a representar els assalariats, Víctor Iriarte creu que el fet que gran part de la població no pugui votar a les eleccions comunals ni a les generals provoca que no s’interessin per la votació a la CASS. «La gent no s’ho fa seu, ni tan sols saben que poden votar», afirma. Per part seva, Jordi Rubia indica que «des de l’administració no es facilita el vot perquè no els interessa que la gent vagi a votar». Des del seu punt de vista, cal apostar per horaris més amplis, de 7 a 19 hores per facilitar la participació.



En el mateix sentit es manifesta Josep Baliellas, per part dels candidats a representar els empresaris, que assegura que «molta gent no sap ni que pot anar a votar» i consideren que «per molt que aquest any hi hagi més anuncis, hi ha molt desconeixement entre la població». El seu objectiu per enguany és arribar al 10% de la participació. També pels empresaris, Francesc Zamora opina que «és molt difícil que la gent s’impliqui en una votació com aquesta perquè no és política i a la gent no li interessa».



Per la seva banda, els candidats a representar els pensionistes, Enric Riba, Josep Moral i Ramon Vidal, coincideixen amb De Unzueta alhora de demanar que cada comú obri un dipòsit de vot. «Ha d’haver-hi més comunicació i difusió sobre la importància de votar, sobretot entre la gent gran», afegeix. Pel seu costat, Antoni Penya recorda que aquest any hi ha més candidatures, el que desitja que faci augmentar la participació i celebra que «des de la CASS fa temps que estan informant sobre les eleccions, han fet una bona feina de difusió». Una opinió també compartida per Vidal: «potser aquest any hi haurà més perquè hi ha més candidatures».