Els duaners es resignen i acaten la llei de les jubilacions

El Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg no ha admès a tràmit la demanda del sindicat de duaners, que ja ha esgotat la via judicial i s’haurà de resignar a acatar una llei de les jubilacions considerada «injusta» per retroactiva. El sindicat havia rebut sentències contràries de la Batllia, del Superior i del Constitucional. Un cop rebuda la resposta també negativa d’Europa, Joan Pau Cuberes, president de l’organització sindical, admet que «ja no hi ha res a fer». A partir d’ara, les jubilacions anticipades als 55 anys suposaran pensions del 50% del sou, mentre que abans eren del 60%, segons explica el portaveu de l’entitat.



La queixa d’una cinquantena de membres del cos se centrava en els efectes del nou model de jubilació per als empleats públics. Els funcionaris volien que se’ls reconegués el dret a demanar amb antelació la jubilació anticipada als 55 anys i, per tant, beneficiar-se de les condicions anteriors a l’aprovació de la Llei qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública.

Un segon reclam

L’altra demanda interposada pel col·lectiu té poques opcions d’arribar a Estrasburg. Si el mes passat els duaners es plantejaven la via europea per continuar reclamant el 20% de les sancions que, segons defensen, els pertoca com a complement salarial, després del desenllaç de la denúncia per les jubilacions, el sindicat podria deixar-ho estar. «L’advocat diu que es pot fer, però nosaltres, vist el que ha passat fins ara, ens ho pensarem», va comentar el sindicalista.



Si al final deixen al marge l’opció d’Estrasburg, podrien interposar una segona demanda, reclamant el mateix, però a través d’una nova causa que permetés començar de nou en el circuit judicial.

A l’espera de més agents

D’altra banda, el sindicat encara espera la incorporació dels cinc agents nous que va prometre el ministre de Finances, Jordi Cinca, per aquest any. Encara no ha sortit l’edicte de les noves places i tampoc s’han arreglat les casetes de la duana ni renovat el sistema informàtic.