Navarro, màxima prioritat

Ibon Navarro és el candidat preferit per substituir a Joan Peñarroya a la banqueta del MoraBanc Andorra. El nom sonava com a possible candidat tal com va explicar Francesc Solana, director esportiu de l’entitat, durant la roda de premsa de comiat de Joan Peñarroya el passat divendres. No obstant això, segons va poder saber EL PERIÒDIC, és l’objectiu número u i el club ja ha mantingut converses amb ell perquè accepti dirigir l’equip del Principat. Ara per ara, segons fonts del club, és màxima prioritat. El MoraBanc el vol aconseguir sí o sí i per tant, espera tancar molt aviat el fitxatge d’un nou entrenador i en un parell de dies l’anunci ja es podria fer públic. D’aquesta manera, l’equip andorrà es podria centrar totalment en un altre tema de final de temporada: la composició de plantilla en la qual, previsiblement, Jaka Blazic i segurament Andrew Albicy no hi formaran part.

Renovació per dos anys

L’UCAM Múrcia va oferir a Ibon Navarro una renovació per dos anys i l’entrenador ja coneix les condicions per les quals firmaria, entre elles una clàusula que li permetria trencar ell mateix el contracte a la següent temporada. D’aquesta manera, l’entrenador estaria ara mateix estudiant i analitzant les opcions que se li presenten.

Igualment, també es va conèixer recentment que l’AEK d’Atenes, campió de la Champions League Basketball, estaria interessat amb l’entrenador de Vitòria, ja que el seu actual tècnic, Dragan Sakota, passaria a desenvolupar altres opcions del club. El nom d’Ibon Navarro també sonava per dirigir l’Unicaja de Màlaga i el València Basket però previsiblement els entrenadors d’aquests conjunts seran Luis Casimiro i Jaume Ponsarnau, respectivament. Aquest darrer precisament, era la principal opció del club andorrà fa un parell de dies i tot semblava que el de Tàrrega firmaria pel club tricolor però l’oferta que va rebre a darrera hora per part de l’entitat taronja va fer que al final optés per substituir a Txus Vidorrota, entrenador del qual es va prescindir dissabte passat.

El tècnic de 42 anys va ser ajudant al TAU Cerámica durant les temporades 2007/2008 i 2008/2009 a les ordres de Neven Spahija i Dusko Ivanovic, entrenador amb el quan se’n va anar al Caja Laboral. Després va ser ajudant de Paco Olmos al Menorca Bàsquet i amb ell, se’n va anar al València Basket. En aquest equip va ser ajudant de Velimir Perasovic. A la temporada 2013 / 2014 es va convertir en ajudant de Sergio Scariolo, que entrenava el Laboral Kutxa. Fins a novembre del 2014 va exercir com ajudant de Marco Crespi i després va passar a dirigir l’equip en solitari. A les temporades 2015/2016 i 2016/2016 va dirigir l’ICL Manresa i aquesta temporada s’ha encarregat de l’UCAM Múrcia, equip que ha col·locat a la desena posició de la Lliga Endesa amb 17 victòries i 17 derrotes. Així mateix, altres opcions que presentava Francesc Solana eren Salva Maldonado, Txus Vidorreta i Diego Ocampo.