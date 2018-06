El MoraBanc Andorra no apuja els preus dels abonaments per a la temporada vinent

A més, els abonats tenen fins al 30 de juny per notificar al club que es volen donar de baixar o que volen canviar de localitat. En cas de no fer-ho, la renovació és automàtica.

«El final de temporada va ser fantàstic, tant pels resultats històrics que va aconseguir l’equip com pel nivell d’identificació entre equip i públic que vam poder viure en el play-off contra el Barça, aquesta campanya d’abonaments el que pretén és recordar als molts aficionats que han vingut uns quants cops al bàsquet aquesta temporada que ser abonat és una molt bona decisió en tots els sentits», va explicar ahir el cap de comunicació del club Gabriel Fernández.

El MoraBanc Andorra va presentar ahir la nova campanya d’abonaments que se centra en no apujar els preus, en un carnet que dona accés a tots els partits de la Lliga Endesa i Eurocup, incloent-hi els play-off de la primera ronda i en oferir un 20% de descompte per cada amic que es porti a fer-se soci del club.

Per El Periòdic

