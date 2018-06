Andorra acaba vintena a Manila i queda última del seu grup

El conjunt format per Claudia Brunet, Alba Pla, Carla Puntí i Eva Vilarrubla va acabar en vintena posició al Mundial de Bàsquet 3x3 celebrat a Manila (Filipines). En aquest sentit, la selecció no va poder complir els seus objectius però marxa amb bon sabor de boca després d’haver plantat cara al rival, sobretot tenint en compte que la selecció es va classificar pel Mundial per mèrits propis com a cap de sèrie.

D’aquesta manera, va perdre el primer partit del grup C per 9 a 21 contra la totpoderosa Rússia i després va perdre per 6 a 21 contra els Estats Units. Ahir va perdre per 21 a 21 contra l’Iran i després no va poder guanyar a Uganda, conjunt contra el qual va perdre per 18 a 12, el duel més igualat que van disputar. La tricolor competia en un dels grups més complicats i l’accés a la següent fase era molt complicat. Els Estats Units es van classificar com a campiones de grup i Rússia va passar com a número dos. Ara Rússia competirà contra la República Txeca i els Estats Units contra Itàlia.

Així mateix, el balanç és positiu perquè segons Jaume Tomàs, director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet, s’anava a competir, a donar guerra i a guanyar experiència.