Sense data per al pla director del jaciment de la Roureda de la Margineda anunciat el 2012

El jaciment de la Roureda de la Margineda, declarat bé d’interès cultural des de 2009, segueix sense pla director. El document que, entre d’altres, estableix els criteris generals pel que fa a la conservació i la consolidació de les estructures es va començar a redactar fa sis anys, segons es pot llegir en una notícia encara activa al web de Molines Patrimonis amb data de 22 de novembre de 2012: «El pla director ja està en marxa», anunciava. Ahir, la directora executiva del jaciment i directora de comunicació de Molines Patrimonis, Pati Molné va confirmar que encara no hi ha data perquè aquesta planificació vegi la llum.



A la pàgina web de Molines Patrimonis també s’hi llegeix: «La redacció del pla director té un cost de 58.650 euros, dels quals un 43% [25.200 euros] seran aportats pel Ministeri de Cultura a través de la subvenció atorgada dins el programa de concessió d’ajuts per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural. El 57% restant estarà finançat per Molines Patrimonis, que continua apostant per a la recuperació del patrimoni històric d’Andorra».

Coberta prioritària

D’altra banda, Molné va anunciar ahir que el projecte per cobrir el jaciment es reactivarà «aviat». Aquest és un projecte que Molines Patrimoni fa anys que considera «tant urgent com necessari», segons declaracions als mitjans de comunicació de Molines Patrimonis el novembre de 2016.



En aquell moment, la mateixa font va detallar que la mesura calia fer-se perquè tot jaciment a l’aire lliure està exposat als canvis de temperatura extrems i a l’acció negativa que provoquen el sol, la pluja i el gel i la proliferació de la vegetació. També van assenyalar que tindria un cost «força elevat».