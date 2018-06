El Vallbanc FC Santa Coloma fitxa a Faure

El Vallbanc FC Santa Coloma, actual campió de la Lliga Multisegur Assegurances, de la Supercopa d’Andorra i de la Copa Constitució, va anunciar ahir el fitxatge de Cédric Faure, davanter de 39 anys referent del futbol francès. El jugador té una alçada de 190 centímetres i ha jugat en equips com l’US Luzenac o el Toulouse FC, equip amb el quan va marcar vinc gols ser màxim golejador en la temporada que va ascendir de la Ligue 2 a la Ligue 1. A més, va ser màxim golejador de la segona divisió francesa a la temporada 2011/2012.

Així mateix, el francès ha militat en equips com l’FC Istres, l’Stade de Reims, Le Havre AC i l’EA Guingamp. En aquest sentit, es va moure entre les dues màximes divisions del país veí. El 2014 es va traslladar a Bèlgica on va militar en equips com l’Spòrting Charleroi, el Royale Union SG i el Royal Antwerp FC.

«És un plaer poder comptar amb un jugador professional d’aquest nivell que enriquirà el joc de l’equip en una competició tan exigent com és la Champions League», explicaven des del club en un comunicat. Avui es coneixeran els rivals del Vallbanc FC Santa Coloma i a partir d’aquí, l’equip començarà a treballar per afrontar la important cita de la temporada. El següent pas, serà tornar a repetir la gesta de la temporada passada.