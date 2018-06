Espectacular victòria de De la Casa a Tenerife

Gerard de la Casa del Baporo Motorsport va saldar el seu desplaçament a les Illes Canàries, en concret a Tenerife, amb un triomf a la Categoria III (Turismes) de la 9a Pujada a Guia de Isora, quarta cita del Campionat d’Espanya de Muntanya. Aquesta victòria, segona de la temporada, que a més puntua amb un coeficient 1,2 per al certamen esmentat, situa al pilot al capdavant de la classificació provisional del CEM 2018, en la categoria de turismes.

«Estic molt satisfet per com s’ha desenvolupat la prova, hem fet un pas important cap a la conquesta del títol. Malgrat tot no està tot fet i a Alp, és de suposar, que els rivals vindran a posar amb ànim de revenja», comentava el pilot.