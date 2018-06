El cap de setmana del 23 i 24 de juny és, per a molts, de celebració del solstici d’estiu amb cava i coques i també alguns tenen la tradició d’inaugurar l’estació amb un bateig de mar. A aquests últims se’ls ha girat un dilema: platja o Andosinoi? Almenys, aquesta és la intenció de seducció del Comú d’Andorra la Vella i de Molines Patrimoni, organitzadors del segon Festival Andosinoi al jaciment de la Roureda de la Margineda que tindrà lloc l’esmentat cap de setmana.



«L’èxit de l’any passat ens va fer dir que això s’havia de repetir», va reconèixer la consellera de Promoció Turística i Comercial de la capital, Mònica Codina. Més enllà de l’esbarjo, la consellera va assegurar que els objectius de la iniciativa són «donar a conèixer el patrimoni», tant als locals que moltes vegades l’ignoren com als visitants, va matisar. I fent referència al dilema que ens ocupa va demanar: «Tot i que la gent marxa a la platja, que es quedin per gaudir de la festa!», alhora que va reclamar el lloc d’Andorra la Vella com a destinació cultural «i no només de shopping».



Sortint de la foscor

«L’any passat anàvem una mica a cegues», va explicar la directora executiva del jaciment i directora de comunicació de Molines Patrimonis, Pati Molné. Durant la primera edició, els organitzadors van copsar que el públic majoritari eren famílies amb nens i havien descuidat les activitats dirigides als més petits però aquest any, no passarà. Fins i tot, han previst una mena de guarderia perquè els pares puguin sentir-se lliures per gaudir de les visites guiades en cas que els benjamins de la família reneguin, de moment, del vessant més hardcore de la proposta cultural.



Millores

«Aquest any hi haurà tres visites guiades, en lloc d’una com l’any passat i també dos arqueòlegs», tot per evitar que hi torni a haver una visita amb més de cent persones alhora com l’any passat, segons va detallar Molné. També augmenten els grups de recreació de l’ambient medieval, propi dels segles XII-XV, que correspon al període més recent en què es creu que el jaciment va ser habitat i del qual ens han arribat més vestigis per recrear-ne la vida. Això és el que intentaran al Festival Andosinoi a través d’una mostra d’esgrima de l’època, la introducció a la música medieval o la narració de llegendes d’aquell període amb què es clourà la cita, entre d’altres activitats. Totes les activitats seran gratuïtes.