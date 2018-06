Violoncels i ballarins transportaran la Casa de la Vall a les Amèriques

La vetllada començarà amb la Bachiana brasileira núm. 5, de Villa-Lobos. Després sonaran Oblivion, Fuga y misterio, Milonga del Ángel i Libertango, de Piazzolla. Encetaran la segona part les peces de George Gershwin Lullaby, Porgy and Bess (extractes) i Summertime. Villa-Lobos tornarà a fer aparició per cloure el concert amb Bachiana brasileira núm. 1. H

En concret, ens proposen un viatge per l’Argentina, els Estats Units i el Brasil a través de melodies i ritmes de tango, blues o modinha, músiques que de ben segur que ens faran evadir de la quotidianitat. El programa es presenta en dues parts, i a la pausa, s’oferirà una copa de cava a tots els assistents.

El violoncel és el protagonista de l’actuació amb la qual s’inaugura l’estiu a Andorra i encapçalarà una festa en què la música ajuda a prendre consciència del canvi d’estació i de l’arribada de la calor. Aquest any, els encarregats de fer-ho són vuit violoncels de l’ONCA, Jose Mor, Sylvie Reverdy, Manuel Martínez de Fresno, Gaëtane Duynslaeger, Jordi Claret, Mireia Planas, Daniel Claret i Àlex Olmedo, que, combinats en quartet o octet segons el repertori, i acompanyats d’una parella de ball, Mònica Vega i Pere Vilarrubla (Oblivion) i Mònica Vega i Dan Sampaio (Libertango), interpreten obres de Piazzolla, Gershwin i Villa-Lobos inspirades en músiques populars d’Amèrica.

Vuit violoncels i dues parelles de ball donaran la benvinguda a l’estiu des dels jardins de la Casa de la Vall ,en nom de l’ONCA i en col·laboració amb el Consell General, amb un repertori musical que acostarà el públic a Brasil, Argentina i els Estats Units a partir de composicions de Piazzolla i Villa-Lobos, entre d’altres. La cita serà el 25 de juny, a les 20.30 hores, sota el títol Aromes d’Amèrica. Les entrades es van posar a la venda ahir, a un preu de 15 euros per localitat, venda anticipada, i 20 euros el dia del concert.

Per El Periòdic

