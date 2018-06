El clor malmet la façana dels Serradells i obliga a refer-la

Els vapors de clor que desprèn la piscina olímpica dels Serradells són els culpables que la façana d’aquest edifici s’hagi de reconstruir completament ja que els elements ferris de les bigues i altres estan molt corroïts pels efectes d’aquest gas, segons va explicar el director d’Esports del Comú d’Andorra la Vella, Alain Cabanes.



Aquestes obres faran que la piscina olímpica coberta es quedi sense una paret i per això aquest estiu hi haurà una parada tècnica més llarga del normal i la piscina tancarà del 16 de juny a mitjan setembre. Els usuaris podran utilitzar la piscina exterior del centre que obrirà dissabte o bé les piscines cobertes dels centres esportius d’Ordino, Sant Julià de Lòria o Encamp i la del Palau de Gel de Canillo. «El clor penetra a les bigues a través del formigó i rovella la malla de ferro que tenen a l’esquelet», la qual cosa les debilita i «per seguretat» es desenvolupa aquesta intervenció que forma part de la reforma integral dels Serradells que va començar el novembre de l’any passat. El conjunt de l’obra està valorat en prop de 2,8 milions d’euros.



Cabanes va aclarir que alguns dels materials corroïts pel clor es poden salvar, depenent del grau de degradació, mitjançant l’aplicació d’una pintura aïllant que no deixa que els vapors de clor penetrin en el cor dels materials de construcció. Aquest tractament serà el que s’aplicarà també durant aquest període de parada tècnica «als pilars de la piscina», segons va detallar el director d’Esports.



El comú va recordar que el tancament de la piscina olímpica s’ha fet coincidir amb el període de menor afluència de la instal·lació i, alhora, amb l’obertura de la piscina exterior, que dóna el tret de sortida a la temporada d’estiu.

Ferro per fusta



Es dona la circumstància que el 2015 les bigues del sostre de la piscina, originàriament de fusta, es van corcar i es van canviar per bigues de ferro, material que a les bigues de la façana s’ha rovellat per l’acció del clor durant vint anys seguits però que amb el correcte manteniment és més perdurable que la fusta per a aquest tipus d’equipaments. No obstant això, des del Comú d’Andorra la Vella van aclarir que s’ha inspeccionat tot el recinte i que les intervencions només són necessàries a les bigues de la façana i, preventivament, als pilars de la piscina.

Una prova pilot de purificació d’aigua amb ozó persegueix beneficis en edifici i usuaris

El director d’Esports del Comú d’Andorra la Vella, Alain Cabanes, va explicar ahir que el centre esportiu fa tres mesos que va començar una prova pilot de purificació de l’aigua de la piscina olímpica amb una màquina d’ozó i que aquesta «ha permès reduir per quatre l’ús de clor» a la instal·lació. La reducció de l’ús d’aquest element té efectes positius tant pels usuaris, ja que la pell es resseca menys i no han de respirar els vapors de clor, com per a l’estructura de l’edifici, que resulta menys agredida pels gasos de clor que desprèn la piscina i que provoquen el deteriorament dels elements ferris de les bigues, entre d’altres. «De moment, totes les proves han sortit favorables a l’ús de l’ozó i caldrà veure si augmentem l’aplicació després de les obres», va dir Cabanes.