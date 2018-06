Ferit molt greu un motorista alemany a l'avinguda Salou

Un motorista de nacionalitat alemanya de 26 anys ha resultat molt greu en patir un accident a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella a primera hora d'aquest matí. Els fets han passat mentre circulava en sentit Sant Julià de Lòria passada la rotonda de la Comella, just en un punt on els dos carrils de baixada es transformen en un de sol. Segons les primeres informacions, el conductor, que circulava amb una motocicleta amb matrícula d’Alemanya, ha topat primer contra la part posterior d’un camió de matrícula andorrana després de fer un avançament per la dreta i, posteriorment, contra la barana protectora de la via.

Traslladat a Barcelona

Els equips d’emergència han atés el noi al lloc dels fets durant uns trenta minuts i després l'han traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb un traumatisme cranial, un traumatisme toràcic i múltiples fractures. A les tres de la tarda, ha estat traslladat en helicòpter a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, on hi ha una unitat especialitzada en neurocirurgia. Fonts de l’hospital català han confirmat que el jove ha estat intervingut i resten a l’espera de l’evolució. «Les properes 24 o 48 hores seran clau», han dit.



Els fets han passat al voltant de les 9.30 hores del matí, i la via estava força congestionada, com és habitual en aquesta hora.