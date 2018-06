Els andorrans ja coneixen els rivals a Europa

Els equips d'Andorra ja coneixen els seus rivals per a les competicions d'Europa. El campió de la Lliga Multisegur Assegurances, el Vallbanc FC Santa Coloma jugarà contra el KF Drita de Kosovo la semifinal de la ronda preliminar de la Lliga de Campions el pròxim 26 de juny a Gibraltar. L'altra semifinal serà la que disputaran el Lincoln Red Imps Football Club de Gibraltar i l'SP La Fiorita de San Marino. El 29 de juny es disputarà la final.

Per El Periòdic

