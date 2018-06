Navarro, nou entrenador del MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ja té entrenador: Ibon Navarro serà el nou tècnic tricolor. La decisió arriba després que Navarro desestimés la proposta feta per part dels murcians de renovar per dues temporades amb opció a deixar-ho al final de la següent. "Es tracta d'un entrenador que assumeix el repte de mantenir la identitat que l'equip ha tingut les darreres temporades i això per nosaltres era fonamental", afirma el director esportiu del MoraBanc Andorra, Francesc Solana. "És un entrenador jove però ja amb experiència i amb ambició que estem segurs que ens ha d'ajudar en el procés de consolidació del club a la Lliga Endesa", destaca.



Navarro va arribar a la banqueta murciana el passat estiu després del descens del Manresa i va portar el conjunt malagueny a la desena plaça de la Lliga Endesa amb 17 victòries i 17 derrotes. D'aquesta manera, el MoraBanc Andorra ja tindria el substitut de Joan Peñarroya que divendres passat va deixar d'entrenar el conjunt tricolor.



El currículum de Navarro és ampli, ja que també ha estat primer entrenador abans a Baskònia i a Manresa durant dues temporades després d'una llarga trajectòria com a entrenador ajudant a Tenerife, Baskònia, Menorca i València. En la seva etapa com a ajudant va estar en el cos tècnic de Neven Spahija, Dusko Ivanovic, Sergio Scariolo, Paco Olmos, Velimir Perasovic o Marco Crespi. Com a entrenador de formació va estar entre el 2000 i el 2005 a la base del Baskònia.

"Una nova aventura"

En una carta feta pública per l'UCAM Múrcia, Navarro explica que ha decidit no continuar com a tècnic de l'entitat. "Podem sentir-nos orgullosos d'haver representat a la nostra ciutat tant a la Lliga Endesa com a la Champions League", ha destacat. A més d'agrair la feina feta al cos tècnic, als metges, a l'afició, als treballadors del club, a la directiva, als patrocinadors i als jugadors, Navarro ha manifestat que "no ha estat fàcil prendre aquesta decisió". "Sembla una frase feta però és la veritat, aquest club i aquesta ciutat ens han fet sentir a mi i a la meva família com a casa i això, a vegades, no és fàcil. Sempre he dit que la comoditat i el fet de sentir-se bé és el major enemic d'un entrenador", ha remarcat.

Referent al seu futur, ha confirmat que "ha sorgit l'oportunitat d'una nova aventura, amb nous repte i, en la vida professional, s'ha d'estar sempre preparat per intentar superar-se".

Així mateix, ha deixat clar que el club "ha fet l'esforç més gran possible perquè ens quedéssim". "Si ja estava molt agraït per l'aposta de l'estiu passat, i he intentat compensar-ho en tot el meu esforç, ara ho estaré eternament per aquest intent", ha conclòs.