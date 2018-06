L'ossa Iaia de Naturlandia mor per causes naturals

Segons informa el comú de Sant Julià de Lòria en un comunicat, un veterinari del Govern va certificar aquest dilluns la mort per causes naturals de l’ossa Iaia, un dels tres exemplars d’os que es trobaven en el parc d’animals de Naturlandia des de la seva inauguració. La necròpsia practicada in situ a les instal·lacions del parc per part dels serveis veterinaris indica que l’animal va morir a causa d’una infecció a la matriu, una patologia habitual en osses d’avançada edat. La Iaia, nom amb el qual la identificaven els cuidadors, tenia 20 anys. Tècnics del parc van localitzar l’ossa poc després de les 9 del matí amb mig cos dins de la bassa del tancat. D’acord amb el protocol d’actuació, i davant la sospita que l’animal estava mort, ja que no responia a les indicacions dels tècnics, van avisar el departament de Medi Ambient.



Actualment a Naturlandia hi queden els dos exemplars que van arribar juntament amb la Iaia el 2013: el Julio i l’Enciam, i la Neu, nascuda en el mateix parc fa tres anys. Així, el nombre d’ossos a Naturlàndia ha quedat reduït a tres, ja que en un any el parc ha vist com desapareixien dos dels cinc plantígrads que acollia el recinte, un d'ells per causes naturals, la Iaia, i un altre (Torb) abatut per seguretat fa un any per l'exsubdirector del parc.