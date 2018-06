La Seu oferirà reduccions a la zona blava per a les compres

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar dilluns al vespre, per unanimitat, una moció en què es demana renegociar l’actual acord amb SABA per a la gestió de la zona blava. Al text, presentat per Compromís, s’hi van sumar la resta de grups (PDeCAT, ERC i CUP) amb les transaccions presentades per l’equip de Govern.



Entre d’altres punts, la moció demana que es renegociï la concessió actual amb SABA de cara a rebaixar-ne el preu, tal com ja es va preveure en una moció aprovada l’any passat. Sobre aquesta qüestió, des de l’equip de Govern, el tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro, va reconèixer que per ara no s’ha complert plenament amb aquesta proposta i que cal avançar en el compliment, tot i anunciar que l’Ajuntament ja té a punt una campanya per oferir aparcament a preu reduït a les zones verda i blava en hores d’obertura comercial.

A partir d’agost

Concretament, a partir del mes d’agost i fins al final del febrer vinent, els comerciants podran oferir als seus clients tiquets de mitja hora perquè aquests puguin estacionar per fer les seves compres. D’aquesta manera es vol facilitar que els qui van al centre urbà per comprar hi puguin aparcar a un preu molt reduït amb una bonificació de fins al 75% respecte de la tarifa establerta, que és de 0,80 euros l’hora. Per fer-ho possible, l’Ajuntament comprarà 5.000 hores de zona blava, mentre que SABA en donarà 5.000 més, cosa que suma un total de 10.000 hores per oferir als clients dels comerços, fraccionats en tiquets de mitja hora.



Així i tot, des del PDeCAT, van recordar que la Seu compta amb una àmplia zona d’aparcament gratuït a tocar del centre històric i l’eixample urbà, especialment els 600 llocs disponibles a la zona de Doctor Peiró, als quals s’hi sumen els de la zona esportiva i l’entorn del Camp del Codina, tal com informa Ràdio Seu.